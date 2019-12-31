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Türkiye`nin dış borç stoku açıklandı

31.12.2019 12:43

Son güncelleme : 31.12.2019 12:43
Türkiye`nin, 30 Eylül itibarıyla brüt dış borç stoku 433,9 milyar dolar, net dış borç stoku 247,6 milyar dolar olarak hesaplandı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 30 Eylül itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı.

Buna göre, 30 Eylül itibarıyla Türkiye'nin brüt dış borç stoku 433,9  milyar dolar oldu. Stokun milli gelire oranı yüzde 59,1 olarak hesaplandı. Türkiye'nin net dış borç stoku da aynı dönemde 247,6 milyar dolar olarak belirlendi. Stokun milli gelire oranı yüzde 33,7 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde Hazine garantili dış borç stoku 14,4 milyar dolar  oldu.

Kamu net borç stoku ise bu dönemde 643,1 milyar lira olarak  gerçekleşti. Stokun milli gelire oranı yüzde 15,7 olarak belirlendi.

AB tanımlı genel yönetim borç stoku 1 trilyon 319,6 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 32,1 olarak kayıtlara geçti.




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