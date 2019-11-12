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Türkiye`nin jeotermal enerjisine övgü

12.11.2019 11:43

Son güncelleme : 12.11.2019 11:43
Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi Genel Sekreteri Philippe Dumas, Türkiye`de jeotermal enerji kurulu gücünde 10 yıldan kısa sürede bin megavatı aşan bir kapasiteye ulaşıldığını belirterek, çevre, artan elektrik talebi, kaynağa ilişkin bilgi birikimi gibi faktörlerin bu büyümede rol oynadığını vurguladı.



AA

Avrupa Jeotermal Enerji Konseyi Genel  Sekreteri Philippe Dumas, Uluslararası Jeotermal Enerji Kongresi ve Fuarı'nda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin hızlı büyüyen ekonomisi ve artan elektrik ihtiyacıyla diğer Avrupa ülkelerinden ayrıştığını söyledi.

Bu ihtiyacın karşılanması için enerji talebinin yerli ve temiz  kaynaklardan sağlanması gerektiğini ifade eden Dumas, "Bu nedenle jeotermal  enerji Türkiye'nin artan elektrik ihtiyacının karşılanması için faydalı bir  kaynak. Jeotermal enerji, yenilenebilir kaynaklar arasında baz yük enerji  üretimiyle en istikrarlı kaynaklardan biri." diye konuştu.

Dumas, Türkiye'nin jeoloji ve ticaret gibi konularda önemli bilgi birikimine sahip olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye, jeotermalden önce petrol ve gaz aramacılığında tecrübeye sahipti. Garanti tarifeleri açıklandığında herkes Türkiye'nin jeotermaldeki  gelişmesinde kilit faktörün bu tarifeler olduğunu düşünüyordu. Jeotermalde 10  yıldan kısa sürede bin megavatı aşan yüksek bir kapasiteye ulaşıldı. Elverişli  bir çevre, artan elektrik talebi, kaynağa ilişkin bilgi birikimi ve projelerin  oluşturulmasında yer alan aktörler Türkiye'deki jeotermal sektörünün hızlı  büyümesinde etkili oldu. "

"JEOTERMALİN PAYI EN AZ YÜZDE 10 OLMALI"

Türkiye'deki jeotermal projeleri ve yatırımlarındaki risk unsurlarının diğer ülkelerden çok farklı olmadığını belirten Dumas, proje öncesinde risk  unsurlarının iyi tespit edilmesi gerektiğine işaret etti.

Dumas, Türkiye jeotermal sektöründe yakalanan ivmenin daha üst  seviyelere çıkarılabileceğine işaret ederek, "Jeotermalde artık daha büyük  projeler yapılacak, dolayısıyla bu projelerin doğru projeler olduğundan emin  olmalısınız. Gelecekte Türkiye'de artık 1600 megavatlık değil, bunun birkaç katı  büyüklüğünde kurulumlardan bahsedeceğiz. Türkiye için mesele artık bu kurulumu  artırmak değil. Potansiyel çok büyük ama jeotermalin elektrik üretimindeki payı  küçük. Bu pay en az yüzde 10 seviyesinde olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"SÜREÇ YENİDEN HIZLANACAK"

Uluslararası Jeotermal Birliği Başkanı Aleksander Richter ise  Türkiye'nin jeotermal enerjide üreticilerden servis şirketlerine ciddi bir büyüme  yakaladığına dikkati çekerek, bugün Türkiye'de tecrübeli bir sektör ve  uluslararası alanda kendini gösteren birçok şirket bulunduğunu dile getirdi.

Jeotermal enerji projelerindeki risklere değinen Richter, Türkiye'de  tartışılan kaynak riski, santrallerin işletimi ve çevresel etki gibi konuların  diğer ülkelerde de tartışıldığını aktardı.

Richter, bunun bazı belirsizliklere yol açtığını belirterek, "Çevresel  etkinin azaltılması, santrale komşu toplulukların sürece dahil edilmesi önemli  faktörler. Karbon salımı da önemli bir konu ancak farklı projeler kapsamında  çalışılıyor." dedi.

Garanti tarifelerine ilişkin mevcut belirsizliğin de risk  oluşturduğunu anlatan Richter, şunları kaydetti:

"Garanti tariflerinin devamına ilişkin açıklamaların gecikmesi  sektördeki büyümeyi yavaşlattı. Geçen yıllarda yıllık yaklaşık 200 megavatlık  kapasitenin eklendiğini gördük. Garanti tarifeleri açıklanır açıklanmaz, sürecin  yeniden hızlanacağını düşünüyorum. Türkiye'nin jeotermalde 5-7 yılda 2 bin 500  megavat hedefine ulaşabileceğine inanıyorum."




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