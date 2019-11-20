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Türkiye`nin vergi rekortmenleri açıklandı

20.11.2019 10:30

Son güncelleme : 20.11.2019 10:34
Kurumlar vergisi rekortmenliğinde ilk sıranın sahibi 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu. Türkiye`nin 2018 yılı gelir vergisi rekortmenlerinden ilk ikisi ise isimlerinin açıklanmasını istemedi, 3`üncü sırada 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2018 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesini açıkladı.

Buna göre, gelir vergisi beyanlarında bir önceki yıla (Mart 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 13,67, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 14,44 artış gerçekleşti. Kurumlar vergisi beyanlarında ise bir önceki yıla (Nisan 2017) göre, beyan edilen matrah toplamında yüzde 29,01, tahakkuk eden vergi toplamında yüzde 38,61 yükseliş dikkati çekti.

Türkiye genelinde 2018 vergilendirme dönemi yıllık gelir vergisi beyanlarına ilişkin olarak Mart 2019'da 3 milyon 540 bin 136 mükellef tarafından yıllık gelir vergisi beyannamesi verildi.

Gelir vergisi beyannameleri ile 87 milyar 914 milyon 102 bin 970 lira matrah beyanında bulunulurken, bu tutar üzerinden 23 milyar 617 milyon 67 bin 834 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.

En fazla gelir vergisi beyan eden mükellef listesinin ilk iki sırasındaki rekortmenler isimlerinin açıklanmasını istemedi. Listenin 3'üncü sırasında ise 54 milyon 169 bin 334 lirayla Mustafa Rahmi Koç yer aldı.

Kurumlar vergisi beyan eden mükellef listesinde ise ilk sıranın sahibi geçen yıl tahakkuk ettirilen 10 milyar 610 milyon 547 bin 65 lira vergiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.

Geçen yılın birincisi Şarık Tara da 36 milyon 215 bin 996 liralık vergiyle dördüncü sırada yer buldu.

KURUMLAR VERGİSİ LİSTESİNİN İLK 10 SIRASINDA 6 BANKA YER ALDI

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 2018 Vergilendirme Dönemi Kurumlar Vergisi Türkiye Geneli İlk 100 Sıralaması'nı açıkladı.

Buna göre, 2018'in Kurumlar Vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasını, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Türkiye İş Bankası, Türkiye Petrolleri AO, İskenderun Demir ve Çelik AŞ, Ereğli Demir ve Çelik Fab. TAŞ, Türkiye Vakıflar Bankası, Yapı ve Kredi Bankası ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü izledi.

Listenin ilk 10 sırasında 6 banka yer aldı. Listede bankacılığın yanı sıra doğal gaz, ham çelik üretimi ile metal tuzları ve temel inorganik kimyasalların imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve şirketler ön plana çıktı.

REKORTMENLERİN 49'U İSTANBUL'DAN

En fazla Kurumlar Vergisi ödeyen ilk 100'de isimleri açıklan mükelleflerin 49'u İstanbul'dan çıktı. Listede Ankara'dan 14, İzmir'den 3, Hatay, Antalya, Zonguldak, Kocaeli, Rize, Manisa ve Elazığ'dan birer firma yer aldı.

Listedeki 70 kuruluşun geçen yıl 100 milyon liranın üzerinde kurumlar vergisi ödediği anlaşılırken, ilk 100'deki en düşük vergi tutarı 73 milyon 101 bin 60,31 lira oldu.

Rekortmenler listesinde ilk 100'e giren kurum ve şirketlerden 27'si ise isminin açıklanmasını istemedi.






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