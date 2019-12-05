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`Türkiye`ye yabancı yatırımı artıyor`

05.12.2019 14:36

Son güncelleme : 05.12.2019 14:36
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye`de ise arttığını belirterek, "Dünyada herkes yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor" dedi.



AA

ABD, Avrupa, Çin ve Orta Doğu'dan dünyanın en büyük yatırım fonlarının  temsilcilerinin katıldığı Globalturk Capital ile EMPEA iş birliğiyle düzenlenen  "Türkiye ve Çevresindeki Özel Sermaye Fonları Yatırımları" 4'üncü yıllık  toplantısında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut, Türkiye'nin dünyada yatırım ortamı açısından en  reformist ülke olduğunu söyledi.

Ermut, yabancı yatırımların dünyada azaldığını Türkiye'de ise  arttığına dikkati çekerek "Ekonominin liberalleştirilmesi bizim için çok önemli  ve birinci önceliğimiz. Türkiye coğrafik olarak da çok elverişli bir konumda. 4  saatlik uçuşla, 1,6 milyar insana ve 25 trilyon dolarlık yatırım potansiyeline  ulaşmanız mümkün. Buna bir de Türk Hava Yolları’nın başarılarını eklemek gerekir.  Bu da yatırım fonları için büyük bir avantaj demek." değerlendirmesinde bulundu.

Bunların Türk ekonomisinin başarı öyküleri olduğunu vurgulayan Ermut,  sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi yeniden kalkış sürecine girdi. Bu toplantıya fon  temsilcilerinin katılımını da bu açıdan önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Son  yıllardaki çalkantılı dönemi atlattık. Önümüze bakmaya başladık. Dünyada herkes  yatırım açısından Türkiye kadar iyi karneye sahip değil. Türkiye yatırım  fırsatları açısından kendini ayrıştırıyor. Başarı hikayeleri yeni başarı  hikayelerini getiriyor. Türkiye'nin yatırım yapılabilir ülkeler listesinde 17  basamak birden yükselmesini de vurgulamak isterim."

"YABANCI SERMAYE TÜRKİYE’YE DAHA GÜÇLÜ GELECEK"

Globalturk Capital Kurucu ve Yönetici Ortağı Barış Öney de Gelişen  Ülkeler Özel Sermaye Fonları Birliği (EMPEA) üyelerinin dünya genelinde 5 trilyon  dolarlık fonu yönettiğini belirterek, Türkiye'nin dünyada yatırım için en esnek  ve güvenli ülkelerden biri olduğunun altını çizdi.

Öney, son iki yılda yaşanan çalkantıların geride kaldığına işaret  ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye yabancıların gözdesi bir ülke. Türkiye’de yabancı sermayeli  şirketlerin sayısı 2019’da 70 bine yükseldi. Bu da 2 yıl içinde her altı ayda 5  bin yeni yabancı şirketin giriş yaptığını göstermektedir. Önümüzde 4 yıllık bir  seçimsizlik dönemi var. Kısaca seçim belirsizliği kalktı. Yaşanan tüm  çalkantılara rağmen Türk-ABD ilişkileri daha iyiye gitti. 2020 yılından çok  umutluyum. Türkiye yatırım açısından iyi bir performans gösterecektir."

Geçen yıl yüzde 20 artışla 200 kadar satın alma gerçekleştiğini dile  getiren Öney, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'ye yeni 1 milyar dolarlık özel sermaye fonu girdi. Eminim ki  yabancı sermaye Türkiye’ye daha güçlü gelecektir. Çünkü Türkiye hem yatırım  açısından hem de gerektiğinde sermaye çıkışı açısından çok avantajlı bir ülke.  Konuklarımıza şunu söylemek isterim. Türkiye piyasasını önemseyin ve kazançlı  çıkmaktan geri kalmayın."

Edinilen bilgiye göre, toplantıya pek çok ülkeden 160 yatırımcı fonunu  temsilen 300 kişi yer aldı. 40 konuşmacı gün boyu panellerde söz alarak Türkiye  ve bölgesindeki yatırım imkanlarını masaya yatırdı. Katılan konuşmacıların temsil  ettiği kurumlar, yükselen pazarlarda 150 milyar dolarlık fon yönetiyor.




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