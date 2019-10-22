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UBS`in karı azaldı

22.10.2019 08:39

Son güncelleme : 22.10.2019 08:39
İsviçre`nin en büyük bankası UBS`in net karı 3`ncü çeyrekte yüzde 16 azaldı.



UBS, 3'ncü çeyrekte net 1,05 milyar dolar kar elde etti. Analistler de 971 milyon dolar kar bekliyorlardı.

3'ncü çeyrekte UBS'in faaliyet karı ise 7,10 milyar dolar olan beklentilere paralel olarak 7,09 milyar dolar olarak gerçekleşti.





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