Uçuşları durdurdu! Atlasglobal`den yeni açıklama















Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları uçuşlarına tekrar başlamıştı. Ancak şirket bu sefer de Avrupa uçuşlarını durdurdu. Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi'nden milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada uçuşların talep düşüklüğü nedeniyle iptal edildiği belirtildi.İptal edilen edilen ücretleri ne olacak? Ödemelerin sırayla yapılacağı belirtilen açıklamada,"Vatandaşlar konuyla ilgili mağdur edilmeyecek. Paralar bileti alan kişilerin hesaplarına yatırılacak. 2 haftadır iadeler yapılıyor. Bugün de iadeler yapılacak. Telefonlarımızda çok fazla yoğunluk var. Ulaşamayan vatandaşlarımız mail yoluyla iletişime geçebilirler" ifadeleri kullanıldı.Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyor.