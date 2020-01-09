GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Uçuşları durdurdu! Atlasglobal`den yeni açıklama

09.01.2020 11:37

Son güncelleme : 09.01.2020 11:38
Atlasglobal Havayolları Avrupa uçuşlarını durdurdu. Atlasglobal`den milliyet.com.tr`ye yapılan açıklamada, uçuşların talep düşüklüğü nedeniyle durdurulduğu belirtildi. Atlasglobal`den yapılan açıklamada, "Avrupa uçuşlarımızı durdurduk. İptal edilen bilet ücretleri vatandaşlara iade edilmeye başlandı. Konuyla ilgili telefonlarımızda biraz yoğunluk var. Bilet ücreti paralarını almak isteyen vatandaşlar mail yoluyla ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.



Derin Gökçe

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları uçuşlarına tekrar başlamıştı. Ancak şirket bu sefer de Avrupa uçuşlarını durdurdu. Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi'nden milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada uçuşların talep düşüklüğü nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

"TELEFONLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR"

İptal edilen edilen ücretleri ne olacak? Ödemelerin sırayla yapılacağı belirtilen açıklamada,"Vatandaşlar konuyla ilgili mağdur edilmeyecek. Paralar bileti alan kişilerin hesaplarına yatırılacak. 2 haftadır iadeler yapılıyor. Bugün de iadeler yapılacak. Telefonlarımızda çok fazla yoğunluk var. Ulaşamayan vatandaşlarımız mail yoluyla iletişime geçebilirler" ifadeleri kullanıldı.

ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYOR?

Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyor.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:23115.813
Değişim :  2,60% |  2.936,79
Açılış :  115.236  
Önceki Kapanış :  112.876  
En Yüksek
115.889 En Düşük
115.236
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 8,40 1.680 % 13,51  
RYSAS 4,74 20.594.322 % 11,01  
PINSU 2,33 6.953.097 % 10,95  
ETILR 2,66 19.684 % 9,92  
DURDO 17,90 822.303 % 9,82  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6906 7,7292 % -0,47  
Frank 6,0202 6,0565 % -0,59  
Riyal 1,5647 1,5725 % -0,48  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.547 1.547 -12,75  
Altın Gr. 294 294 -3,44  
Cumhuriyet 2.001 2.031 3,00  
Tam 1.995 2.044 5,94  
Yarım 964 989 2,87  
Çeyrek 484 494 1,44  
Gümüş.Ons 17,90 17,94 -0,21  
Gümüş Gr. 3,40 3,41 -0,05  
B. Petrol 65,31 65,31 -0,13  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru