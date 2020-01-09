Atlasglobal Havayolları Avrupa uçuşlarını durdurdu. Atlasglobal`den milliyet.com.tr`ye yapılan açıklamada, uçuşların talep düşüklüğü nedeniyle durdurulduğu belirtildi. Atlasglobal`den yapılan açıklamada, "Avrupa uçuşlarımızı durdurduk. İptal edilen bilet ücretleri vatandaşlara iade edilmeye başlandı. Konuyla ilgili telefonlarımızda biraz yoğunluk var. Bilet ücreti paralarını almak isteyen vatandaşlar mail yoluyla ulaşabilirler." ifadelerini kullandı.
Derin Gökçe
Uçuşları durdurdu! Atlasglobal`den yeni açıklama
09.01.2020 11:37
Son güncelleme : 09.01.2020 11:38
Ekonomik sıkıntılar nedeniyle geçtiğimiz günlerde uçuşlarına ara verdiğini duyuran Atlasglobal Havayolları uçuşlarına tekrar başlamıştı. Ancak şirket bu sefer de Avrupa uçuşlarını durdurdu. Atlasglobal Havayolları Kurumsal İletişimi'nden milliyet.com.tr'ye yapılan açıklamada uçuşların talep düşüklüğü nedeniyle iptal edildiği belirtildi.
"TELEFONLARDA YOĞUNLUK YAŞANIYOR"
İptal edilen edilen ücretleri ne olacak? Ödemelerin sırayla yapılacağı belirtilen açıklamada,"Vatandaşlar konuyla ilgili mağdur edilmeyecek. Paralar bileti alan kişilerin hesaplarına yatırılacak. 2 haftadır iadeler yapılıyor. Bugün de iadeler yapılacak. Telefonlarımızda çok fazla yoğunluk var. Ulaşamayan vatandaşlarımız mail yoluyla iletişime geçebilirler" ifadeleri kullanıldı.
ATLASGLOBAL AVRUPA'DA NERELERE UÇUYOR?
Atlas Global Avrupa’da Paris, Amsterdam, Londra, Barcelona, Berlin, Biarritz, Bilbao, Birmingham, Billund, Bükreş, Dublin, Edinburgh, Gothenburg, Kiev, Kopenhag, Lizbon, Lyon, Madrid, Manchester, Marsilya, Montpellier, Nice, Odessa, Oslo, Porto, Prag, Sofya, Stockholm, Toulouse, Viyana ve Zürih’e de hizmet veriyor.
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