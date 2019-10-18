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Uluslararası yatırım pozisyonu açığı geriledi

18.10.2019 10:19

Son güncelleme : 18.10.2019 10:28
Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan, net uluslararası yatırım pozisyonu açığı 2018 yıl sonundaki 371 milyar dolar düzeyinden ağustos sonunda 332.2 milyar dolara geriledi.



DHA

Merkez Bankası'nın uluslararası yatırım pozisyonu verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ağustos sonunda, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.1 artışla 245.3 milyar dolara yükselirken, yükümlülükleri ise yüzde 3.8 düşüşle 577.5 milyar dolara geriledi.

Merkez Bankası verilerine göre:

- Rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 9.2 artışla 101.6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 5.7 artışla 93.8 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10.4 artışla 49.4 milyar dolara yükseldi.

- Doğrudan yatırımlar piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.4 düşüşle 137.6 milyar dolara geriledi.

- Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.2 azalışla 135.4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.6 azalışla 28.7 milyar dolara ve yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS (devlet iç borçlanma senetleri) stoku yüzde 18.9 azalışla 15 milyar dolara gerilerken, Hazine’nin tahvil stoku ise yüzde 6.5 artışla 51.4 milyar dolara yükseldi.

- Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 2.3 azalarak 304.4 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 7.2 artarak 34.3 milyar dolara, lira mevduatı da yüzde 4.4 artışla 13.4 milyar dolara yükseldi.

- Bankaların toplam kredi stoku yüzde 11.7 azalarak 72.1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5.1 azalarak 101.1 milyar dolara geriledi.




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