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Uluslararası yatırım pozisyonu verileri açıklandı

20.01.2020 10:21

Son güncelleme : 20.01.2020 10:26
Türkiye`nin uluslararası yatırım pozisyonu açığı Kasım sonunda 347 milyar dolar oldu.



DHA

Merkez Bankası'nın verilerine göre, Kasım sonu itibarıyla, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 8.3 artışla 248.2 milyar dolara çıkarken, yükümlülükleri ise yüzde 0.5 azalışla 595.2 milyar dolara geriledi.

Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu açığı, 2018 yıl sonundaki 369.3 milyar dolardan, Kasım sonunda 347 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, rezerv varlıklar yüzde 12.7 artışla 104.8 milyar dolara, diğer yatırımlar yüzde 4.8 artışla 93.1 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların döviz ve lira cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 1.8 artışla 45.5 milyar dolara çıktı.

Aynı dönemde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle, yüzde 10.3 artışla 163.9 milyar dolara yükseldi.

Portföy yatırımları yüzde 3.0 düşüşle 135.7 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 6.5 artışla 31.4 milyar dolara yükselirken, DİBS (devlet iç borçlanma senedi) stoku yüzde 15 azalışla 15.7 milyar dolara geriledi. Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 3.5 artışla 49.9 milyar dolara yükseldi.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar yüzde 4.6 azalarak 295.6 milyar dolara indi.

Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı, yüzde 7.2 artarak 34.3 milyar dolara yükselirken, lira mevduatı yüzde 2.0 azalarak 13.8 milyar dolara geriledi.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 16.1 azalarak 67.9 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 5.3 azalarak 100.9 milyar dolar geriledi.




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