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UniCredit`in net karı beklentileri aştı

07.11.2019 09:56

Son güncelleme : 07.11.2019 09:56
UniCredit`in net karı mali yılının üçüncü çeyreğinde analist beklentilerini aştı.



Stratejik planını uygulamaya geçirmeyi tamamlayan UniCredit, üçüncü çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemindeki 29 milyon eurodan 1,1 milyar euro seviyesine yükseltti.

Tek seferlik kalemler çıkarıldığında da net kar yüzde 26 artış gösterdi. UniCredit'in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 1,70 artışla 4,70 milyar euro oldu.

Analistler, 1,03 milyar euro net kar ve 4,58 milyar euro gelir bekliyorlardı.




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