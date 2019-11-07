UniCredit`in net karı mali yılının üçüncü çeyreğinde analist beklentilerini aştı.
UniCredit`in net karı beklentileri aştı
07.11.2019 09:56
Son güncelleme : 07.11.2019 09:56
Stratejik planını uygulamaya geçirmeyi tamamlayan UniCredit, üçüncü çeyrekte net karını geçen yılın aynı dönemindeki 29 milyon eurodan 1,1 milyar euro
seviyesine yükseltti.
Tek seferlik kalemler çıkarıldığında da net kar yüzde 26 artış gösterdi. UniCredit'in gelirleri üçüncü çeyrekte yüzde 1,70 artışla 4,70 milyar euro oldu.
Analistler, 1,03 milyar euro net kar ve 4,58 milyar euro gelir bekliyorlardı.
18:05101.144
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 101.144
|
0
En Düşük
0
18:055,7453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0040
|Açılış
|: 5,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7440
|
5,7642
En Düşük
5,7384
18:056,3631
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0026
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3858
En Düşük
6,3550
18:05275,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,19
|Açılış
|: 275,47
|
|Önceki Kapanış
|: 275,66
|
276,43
En Düşük
275,13
BIST En Aktif Hisseler
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,18
|15.922.443
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,02
|35.243.067
|% 0,00
|
|ORGE
|3,71
|5.811.642
|% 0,00
|
|POLHO
|2,72
|13.719.815
|% 0,00
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,00
|
|VAKKO
|4,18
|15.922.443
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,02
|35.243.067
|% 0,00
|
|ORGE
|3,71
|5.811.642
|% 0,00
|
|POLHO
|2,72
|13.719.815
|% 0,00
|
|THYAO
|11,94
|939.198.746
|% 0,00
|
|ASELS
|18,61
|432.670.362
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|376.475.183
|% 0,00
|
|EREGL
|6,91
|252.652.462
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,18
|430.242.848
|% 0,00
|
|GSRAY
|1,67
|244.649.331
|% 0,00
|
|YYAPI
|0,46
|41.925.937
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,27
|197.345.505
|% 0,00
|
|YGYO
|0,47
|40.490.916
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3537
|7,3906
|% -0,21
|
|Frank
|5,7644
|5,7991
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5270
|1,5346
|% -0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.492
|0,29
|
|Altın Gr.
|275
|275
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|1.826
|1.854
|-4,00
|
|Tam
|1.819
|1.864
|-0,28
|
|Yarım
|879
|902
|-0,13
|
|Çeyrek
|441
|451
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|17,61
|17,63
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,26
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,05
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 771, 65 artarak (% 0.62 ) 124, 873
-
17:59XU100
Endeks 101, 181 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 7, 020.00 milyon TL de
-
17:59RTALB
Yüzde 4.64 oranında artışla 1.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 346, 782 adet işlem
-
17:58DOBUR
Yüzde 14.92 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 210, 067 adet işlem
-
17:56KLNMA
Yüzde 5.28 oranında artışla 56.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 350, 786 adet işlem