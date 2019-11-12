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Ünlü otele Çinliler talip!

12.11.2019 07:15

Son güncelleme : 12.11.2019 07:35
Çinli Huazhu Group, Alman lüks otel zinciri Steigenberger`i satın alacak.



Çinli Huazhu Group, Almanya'nın en bilinen otel zincirlerinden biri olan Steigenberger otellerini satın alıyor.

Hali hazırda piyasa değeri açısından dünyanın beşinci büyük otel grubu olan Huazhu, Steigenberger için Deutsche Hospitality şirketine 700 milyon euro ödeyecek.

Çin ve New York borsalarına kote olan Huazhu, franchise modeli ve kiralık gayrimenkuller kullanarak her yıl 1000 otel açıyor.

Hali hazırda 5 binden fazla oteli bulunuyor.





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