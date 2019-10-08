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Vadeli elektrik piyasası 2020`de devrede

08.10.2019 14:37

Son güncelleme : 08.10.2019 14:37
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Türkiye`nin enerji borsası Enerji Piyasaları İşletme AŞ bünyesinde kurulması beklenen ve ileri tarihli işlemlere olanak veren Vadeli Elektrik Piyasası`na ilişkin olarak "Hedefimiz 2020 yılının sonlarına doğru bu hizmeti piyasanın ve katılımcılarımızın hizmetine açmaktır" dedi.



AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, 10'uncusu düzenlenen Türkiye Enerji Zirvesi'nin "Elektrik 2.0  Yeni Bir Pazar İnşası" oturumunun açılışında konuştu.

Enerji piyasalarının etkin, şeffaf ve güvenli bir şekilde  geliştirilerek işletilmesi için faaliyetler yürüten Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) bünyesinde 934 üretim  ve 146 tedarik şirketinin katılımcı olarak yer aldığını söyleyen Tancan, sektörün  ve piyasanın gelişimi doğrultusunda piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarının  karşılanması için İleri Tarihli Fiziksel Teslimatlı Elektrik Piyasası olarak da  ifade edilen Vadeli Elektrik Piyasası'nı elektrik piyasası katılımcılarının  hizmetine sunacaklarını bildirdi.

Tancan, piyasa katılımcılarının ileri tarihli elektrik ticaretlerini, Vadeli  Elektrik Piyasası'nda (VEP) yapacakları işlemlerle gerçekleştirebileceklerini belirterek, "30 Ocak  2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile VEP'in işletilmesi görevi EPİAŞ'a  verilmiştir. Bu tarihten itibaren söz konusu piyasaların kurulmasına yönelik  çalışmalar hızlandırılmıştır. Piyasa tasarım süresince EPİAŞ, piyasa  katılımcıları ile düzenli toplantılar organize ederek geliştirilen tasarımla  piyasanın ihtiyaçlarına yer vermiştir." diye konuştu.

İlgili mevzuatın piyasa katılımcılarının görüşlerine açıldığını ve  yakın gelecekte de Resmi Gazete'de yayımlanmasının planlandığı bilgisini veren  Tancan, "Hedefimiz 2020 yılının sonlarına doğru bu hizmeti piyasanın ve  katılımcılarımızın hizmetine açmaktır." ifadesini kullandı.

YAZILIM EPİAŞ TARAFINDAN GELİŞTİRİLECEK

Tancan, VEP ile piyasa katılımcılarının fiyat riskinden korunma ve geleceğe yönelik piyasanın fiyat beklentilerini görme ihtiyacının karşılanacağını  dile getirdi.

Yeni elektrik piyasasında yapılan işlemlerin uzlaştırma şeklinin  fiziksel teslimat üzerinden yapılacağını anlatan Tancan, VEP ile ilgili şu  detayları paylaştı:

"VEP'te piyasa katılımcılarımız yıllık, çeyreklik ve aylık teslimat  dönemleri için işlem yapabileceklerdir. Farklı yük tipleri tanımlanmış olan kontratlarla ise piyasa katılımcılarının ihtiyaçlarına daha verimli bir şekilde  cevap verilmesi amaçlanmaktadır. Piyasanın gelişimi ve ihtiyaçlar doğrultusunda  söz konusu standart kontratlara ilaveten ayın geri kalan hafta içi, hafta sonu ve  gün kontratlarının işleme açılması mümkün olacaktır. Gün öncesi ve gün içi  piyasalarında olduğu gibi VEP yazılımını da EPİAŞ kendi kaynaklarıyla  geliştirecektir ve bu konuda EPİAŞ'ın çalışmaları devam etmektedir."

DIŞ TİCARET ARTACAK

Yeni piyasaya ek olarak elektrikte dış ticaretin de artırılacağı mesajını veren Tancan, bunun için gerekli teknik ve finansal altyapının kurularak piyasa altyapısının yurt dışına yönelik kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Tancan, ayrıca Avrupa elektrik piyasalarıyla iş birliğinin güçlendirileceğini belirterek, "Elektrikte birleşik piyasaların kurulmasına  yönelik en az bir ülkeyle iş birliği yapılması hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.




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