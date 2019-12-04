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VakıfBank`tan devir açıklaması

04.12.2019 09:36

Son güncelleme : 04.12.2019 09:53
Vakıflar Bankası`nın yüzde 58.5 oranındaki hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı`na devredilmesinin ardından bankadan bir açıklama daha geldi.



VakıfBank'tan dün Resmi Gazete'de yayımlanan ve yüzde 58.5 hissenin Hazine ve Maliye Bakanlığı'na devrine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili bir açıklama geldi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlgi: a) 25 Aralık 2017 tarihli Özel Durum Açıklaması,

b) 3 Aralık 2019 tarihli ve 1814 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı

İlgi a'da kayıtlı özel durum açıklamamız ile, "24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 6219 Sayılı Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler Hakkında" bilgi verilmiştir.

6219 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri doğrultusunda yayımlanan, İlgi b'de kayıtlı 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %43,00'ü (A) Grubu ve %15,51'i (B) Grubu olmak üzere toplam %58,51'lik hisseye ilişkin beher hisse değeri belirlenmiştir.

Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün idare ve temsil ettiği %58,51'lik Bankamız hissesinin Hazine ve Maliye Bakanlığı adına Banka pay defterine kaydedilme süreci başlamıştır.

Söz konusu devir işlemi, 6219 sayılı Kanun'da belirtildiği üzere, Cumhurbaşkanlığı Kararı'nın yürürlüğe girdiği 3 Aralık 2019 tarihinden itibaren bir hafta içerisinde tamamlanacaktır.

6219 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca, 3 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı'nda belirtilen hisselere ilişkin devir işlemleri hakkında pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğü dahil olmak üzere Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri uygulanmayacak olup, borsada işlem gören (D) Grubu %25,22'lik hisseler ile ilgili herhangi bir değişiklik olmayacaktır.

Bankamız hisselerinin devir işlemlerine ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat çerçevesinde kamuoyuna duyurulacaktır."




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