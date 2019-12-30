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Varlık Barışı`nda süre uzatıldı

30.12.2019 09:38

Son güncelleme : 30.12.2019 09:38
Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye`ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay daha uzatıldı.



AA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının Türkiye'ye getirilmesine ilişkin süre 6 ay  daha uzatıldı. Böylece 31 Aralık'ta sona erecek söz konusu süre, 30 Haziran 2020 olarak yeniden belirlendi.

Karar kapsamında, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2020'ye kadar  Türkiye'deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler, bunları  serbestçe tasarruf edebilecek.

Banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin  yüzde 1 oranında hesapladıkları vergiyi, vergi dairesine beyan edecek, aynı  sürede ödeyecekler. Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal  kurumlardan kullanılan, kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 30  Haziran 2020'ye kadar kapatılmasında kullanılabilecek.

Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul  kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarıyla taşınmazlar, 30 Haziran 2020'ye kadar vergi dairelerine beyan edilecek.

Beyan edilen söz konusu varlıklar, 30 Haziran 2020'ye kadar, dönem kazancının tespitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydedilebilecek.




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