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Varlık Fonu rafineri ve petrokimya tesisi kuracak

03.12.2019 11:22

Son güncelleme : 03.12.2019 11:22
Türkiye Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya alanındaki dış ticaret açığının azaltılması amacıyla Adana`nın Ceyhan ilçesinde yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla rafineri ve petrokimya tesisi kuracak.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı kapsamında, Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) özel sektör veya yabancı sermaye iş birliklerine dayanan  petrokimya, madencilik ve yerli kaynaklardan elektrik üretimi alanlarında sabit sermaye yatırımlarında yer alması öngörülmüştü.

AA muhabirinin TVF'den edindiği bilgiye göre, bu kapsamda, dış ticaret  açığını azaltmak amacıyla stratejik yatırımları gündemine alan fon, ilk yatırımını rafineri ve petrokimya alanında yapacak.

Türkiye Varlık Fonunun yaklaşık 10 milyar dolar yatırımla Adana'nın  Ceyhan ilçesinde kuracağı rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına, tasarım  ve mühendislik çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2021'de başlanacak.

İnşaat süresince yaklaşık 10 bin, faaliyet döneminde ise 5 bin kişilik  istihdam oluşturması beklenen projenin, ileri teknoloji ve yenilikçi üretim  yöntemleri açısından dünyada örnek gösterilen yatırımlar arasında yer alması  hedefleniyor.

CEYHAN'IN "PETROKİMYA ÜSSÜ" OLMASI SAĞLANACAK

Söz konusu rafineri ve petrokimya kompleksi, Ceyhan'ın uluslararası  enerji merkezi olması hedefine destek sağlayacak. Projeyle, bölgede petrokimya  üssü ve kimya kümelenmesi geliştirebilmek adına ihtiyaç duyulan ham maddelerin  üretilmesi ve gerekli altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesi sağlanacak.

Türkiye'nin rafineri ürünü ithalatı geçen yıl itibarıyla 21 milyon ton  olarak gerçekleşti. Petrokimya ürünlerinde ihtiyacın yüzde 80'inden fazlası ithal  edilirken, 2018'de bu alanda 13 milyar dolar dış ticaret açığı verildi. Türkiye  Varlık Fonu, rafineri ve petrokimya yatırımlarıyla bu alandaki dış ticaret  açığının kalıcı olarak azaltılmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Söz konusu  yatırımın, dış ticaret dengesine yılda 1,5 milyar dolar katkı sağlaması  bekleniyor.




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