Rusya ve Türkiye, yerli para birimlerinin kullanılması yönünde anlaşma imzaladı.
Ve imzalar atıldı! Yerel para kullanılacak...
08.10.2019 15:53
Son güncelleme : 08.10.2019 15:53
Rusya ile Türkiye arasında ödeme ve anlaşmalarda yerel para
birimleri olan ruble ve Türk lirasının kullanılması yönünde anlaşma imzalandı.
Rusya Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Anlaşma Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov tarafından imzalandı.
Anlaşma ile birlikte iki ülke arasındaki hesaplamalarda yerli para
birimlerinin kullanımı, uygun bir finans
pazarı oluşturulması ve yerli kuruluşlar için yerel para
birimlerinin cazipliğinin arttırılması amaçlanıyor.
15:36102.201
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -792,58
|Açılış
|: 102.270
|
|Önceki Kapanış
|: 102.993
|
102.430
En Düşük
100.656
15:365,7973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0338
|Açılış
|: 5,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,8472
En Düşük
5,7819
15:366,3730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0272
|Açılış
|: 6,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,4266
En Düşük
6,3583
15:36280,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,64
|Açılış
|: 280,67
|
|Önceki Kapanış
|: 280,03
|
283,16
En Düşük
277,88