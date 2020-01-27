GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Vergi ödemelerinde internet ve mobil bankacılık kolaylığı

27.01.2020 13:03

Son güncelleme : 27.01.2020 13:21
Vergi mükellefleri, internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlı bir şekilde ödeyebiliyor.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nca 1 Ocak 2020'den itibaren, bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde değişikliğe gidilmişti. Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılmakta olan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri dışında, Ziraat Bankası, Halkbank,  VakıfBank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT vasıtasıyla tahsiline devam ediliyor.

Bu bankalar dışındaki diğer bankalar tarafından nakden, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılamıyor. Ancak, kredi  kartı ile tahsilat yapılması uygun bulunan, vergi, harç ve cezalar, anlaşmalı  bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılmak suretiyle tahsil edilmesine devam ediliyor.

Yeni dönemde mükelleflerin vergi ödeme yükümlülüklerini kolay, hatasız ve rahatlıkla yerine getirebilmesi amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığı ve tahsilat  yetkisi verilen kamu bankaları, kamu katılım bankaları ve PTT tarafından vergi tahsilatlarının gerçekleştirilebilmesi için yeni geliştirmeler devreye alındı.

Özellikle mükelleflerin internet ve mobil bankacılık uygulamaları başta olmak üzere tüm dijital kanallardan vergilerini rahat ve hızlıca  ödeyebilecekleri yenilikler kullanılmaya başlandı. Bunların dışında mükellefler kamu bankaları şubelerinden de vergi ödeme işlemlerini rahatça  gerçekleştirebiliyor.

Öte yandan Aralık 2019 dönemi Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Muhtasar Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannamelere ilişkin tahakkukların ödeme süreleri bugün sona erecek.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:06120.968
Değişim :  -0,96% |  -1.173,28
Açılış :  120.712  
Önceki Kapanış :  122.142  
En Yüksek
121.674 En Düşük
120.627
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 7,55 50.060.730 % 16,69  
ESCOM 3,30 7.669.649 % 14,98  
QNBFL 168,90 677.058 % 14,98  
QNBFB 63,15 8.176.862 % 14,92  
KFEIN 16,81 111.841.390 % 14,74  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7676 7,8066 % 0,26  
Frank 6,1087 6,1455 % 0,23  
Riyal 1,5811 1,5890 % 0,13  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.583 1.583 10,86  
Altın Gr. 303 303 2,43  
Cumhuriyet 2.000 2.030 23,00  
Tam 1.993 2.043 17,61  
Yarım 963 988 8,52  
Çeyrek 483 494 4,26  
Gümüş.Ons 18,24 18,28 0,14  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,03  
B. Petrol 57,95 57,95 -1,94  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru