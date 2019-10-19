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Vergi uygulamalarında yeni dönem

19.10.2019 11:17

Son güncelleme : 19.10.2019 11:17
E-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama alındı.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, tüm tarafların tek kaynaktan bilgilenmelerinin temin edilmesi ve elektronik belge uygulamalarında bütünlüğün sağlanması amacıyla hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, e-Belge ve e-Defter uygulamalarına zorunlu olarak dahil olacak mükellef gruplarının kapsamı genişletildi. e-Gider Pusulası, e-Dekont,  e-Döviz Alım-Satım Belgesi, e-Sigorta Poliçesi ve e-Sigorta Komisyon Gider  Belgesi oluşturuldu. e-Belge ve e-Defter zorunluluğu için öngörülen ciro  limitleri 10 milyon liradan 5 milyon liraya düşürüldü. Vergisel açıdan kritik  sektör ve mükellef grupları zorunlu olarak kapsama dahil edildi.

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler, aynı  zamanda e-Arşiv Fatura uygulamasına da geçmek zorunda olacak ve mücbir sebepler  haricinde tüm faturalarını elektronik ortamda düzenleyecek.

e-Ticaret paydaşı olan internet satış platformları, internet ortamında  ilan yayınlayanlar ve internet reklam aracıları e-Fatura ve e-Arşiv Fatura  uygulamasına geçecek. e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmamakla birlikte, vergiler dahil toplam tutarı vergi mükelleflerine yapılan satışlarda 5 bin  lirayı, vergi mükellefi olmayanlara yapılan satışlarda ise 30 bin lirayı aşması  halinde faturalar, Gelir İdaresi Başkanlığının ücretsiz olarak mükelleflere  açtığı portal aracılığıyla düzenlenecek.

Tüm serbest meslek erbapları 2020 yılı haziran ayından itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenleyecek.

Hal kayıt sistemi kapsamında sebze ve meyvelerin ticaretini yapan  tüccar ve komisyoncular 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren e-Fatura, e-Arşiv Fatura,  e-İrsaliye, e-Müstahsil Makbuzu uygulamaları ile e-Defter uygulamalarına dahil  olacak.

ADRES DEĞİŞİKLİĞİNDE NAKİL İŞLEMLERİ KOLAYLAŞTIRILDI

İş yeri adres değişikliğinde vergi dairesi nakil işlemlerine ait  süreçler ise kısaltılarak kolaylaştırıldı. Adresini değiştiren mükelleflerin yeni  vergi dairesine müracaat etmesi yeterli olacak, yeni vergi dairesince işlemlerin  tamamlanmasıyla eski vergi dairesine ilişkin terk işlemleri elektronik sistemler  aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilecek.

Öte yandan bugün yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğlerle de e-Tebligat uygulaması artık Vergi  Denetim Kurulu tarafından da kullanılabilecek ve vergi müfettişlerince  gerçekleştirilen inceleme süreçlerine ait tebligat işlemleri de elektronik ortama  taşınacak.

Söz konusu düzenlemelerle mükelleflerin işlem süreçlerine ilişkin  maliyetlerinin önemli ölçüde azaltılmasına, çevrenin korunmasına yönelik katkılar sunulmasına ve vergi idaresinin elektronik ortamda kayıt dışı ekonomiyle etkin  bir şekilde mücadele etmesine imkan sağlanacak.




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