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Vergi ve harç tahsilatlarında düzenleme

16.12.2019 13:44

Son güncelleme : 16.12.2019 13:44
Vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek.



AA

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre bankalarla imzalanan vergi tahsilat protokollerinde 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli olmak üzere değişikliğe gidildi.

Buna göre, vergi dairesi müdürlüklerince takip ve tahsilatı yapılan vergi, harç, ceza ve diğer alacakların vergi daireleri vezneleri haricinde, Ziraat Bankası, Halk Bankası, Vakıflar Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf  Katılım Bankası, Türkiye Emlak Katılım Bankası ile Posta ve Telgraf Teşkilatı  (PTT) vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

Diğer bankalar tarafından nakit olarak, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

Kredi kartıyla ödemelerde özel bankalar aracılığıyla işlem  yapılabilecek

Gelir vergisi (gayrimenkul/menkul sermaye iradı, ücret, diğer kazanç  ve iratlardan kaynaklı gelir vergisi), motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari  para cezası, Karayolları Taşıma Kanunu idari para cezası, geçiş ücreti ve idari  para cezası, diğer idari para cezaları, mali yapılandırma kanunları, Amme  Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında taksitlendirilmiş borçlar,   tapu, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı, öğrenim kredisi ve  katkı kredi borçları, pasaport harcı ve değerli kağıt bedeli,  sürücü belgesi  harcı ve değerli kağıt bedeli, TC kimlik kartı bedeli, yurt dışına çıkış, Göç  İdaresi ikamet harcı, ikamet tezkeresi defter satış bedeli, tek giriş vize harcı,  ecrimisil gelirleri, veraset ve intikal vergisi borçlarının belirlenen kamu ve  özel bankalar vasıtasıyla kredi kartı kullanılarak tahsiline devam edilecek.




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