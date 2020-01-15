Volkswagen grubu 10,97 milyon araç sattı















2019 yılında Avrupa'da satışlar yüzde 3,9 ve Güney Amerika'da yüzde 3,2 artarken, Kuzey Amerika'da yüzde 0,5 ve Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 0,4 azaldı.Sadece Aralık ayına bakıldığında satışlar yüzde 12,5 artışla 1,03 milyon adet oldu.Volkswagen Group bünyesinde Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania ve MAN markaları bulunuyor.