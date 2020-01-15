Bünyesinden bulundurduğu 10 marka ile dünyanın en büyük araç üreticisi olan Volkswagen, grup olarak 2019 yılında 2018`e göre yüzde 1,3 artışla 10,97 milyon adet araç sattığını duyurdu.
Volkswagen grubu 10,97 milyon araç sattı
15.01.2020 09:24
Son güncelleme : 15.01.2020 09:24
2019 yılında Avrupa'da satışlar yüzde 3,9 ve Güney Amerika'da yüzde 3,2 artarken, Kuzey Amerika'da yüzde 0,5 ve Asya-Pasifik bölgesinde yüzde 0,4 azaldı.
Sadece Aralık ayına bakıldığında satışlar yüzde 12,5 artışla 1,03 milyon adet oldu.
Volkswagen Group bünyesinde Audi, SEAT, SKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Scania ve MAN markaları bulunuyor.
18:05121.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 120.393
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.504
En Düşük
119.575
18:055,8886
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0075
|Açılış
|: 5,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8740
|
5,8912
En Düşük
5,8763
18:056,5576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0118
|Açılış
|: 6,5330
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5260
|
6,5596
En Düşük
6,5414
18:05293,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,33
|Açılış
|: 293,89
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,10
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|NATEN
|15,93
|189.439.122
|% 19,95
|
|ALKA
|6,76
|15.253.065
|% 19,86
|
|TKNSA
|6,41
|588.173.429
|% 19,14
|
|QNBFL
|172,50
|914.387
|% 15,00
|
|BURVA
|15,50
|1.394.780
|% 14,73
|
|GLBMD
|2,22
|545.811
|% -14,94
|
|INFO
|5,53
|18.990
|% -14,92
|
|VKING
|2,98
|1.051.039
|% -14,86
|
|NIBAS
|4,50
|225.306
|% -10,00
|
|KLGYO
|3,75
|91.309.594
|% -6,95
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|HALKB
|6,74
|735.468.779
|% 2,12
|
|ASELS
|23,28
|657.448.583
|% 1,57
|
|KRDMD
|3,11
|1.092.349.278
|% 4,71
|
|PETKM
|4,13
|1.026.876.820
|% 0,98
|
|EKGYO
|1,57
|370.744.920
|% -0,63
|
|THYAO
|14,80
|2.510.406.980
|% -0,27
|
|AVOD
|2,02
|294.344.864
|% 7,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6460
|7,6844
|% 0,15
|
|Frank
|6,0595
|6,0960
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5637
|1,5716
|% 0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.552
|4,24
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,30
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.961
|-5,00
|
|Tam
|1.925
|1.973
|-9,48
|
|Yarım
|930
|954
|-4,59
|
|Çeyrek
|467
|477
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|17,82
|17,86
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,38
|0,01
|
|B. Petrol
|64,33
|64,33
|-0,16
|
Seans Raporu
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1069, 66 artarak (% 0.93 ) 115, 703
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GARFA, KORDS, BNTAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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