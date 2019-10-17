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`Volkswagen yatırımı devam edecek`

17.10.2019 13:49

Son güncelleme : 17.10.2019 13:49
Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay "Volkswagen, şu anda Türkiye yatırımını durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek" dedi.



AA

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve PwC Türkiye iş birliği ile  hazırlanan "Türkiye'nin Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" başlıklı  raporun sonuçları, İstanbul'da düzenlenen toplantıda açıklandı.

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, "Türkiye'nin  Kuşak ve Yol Girişimi'nde Konumlandırılması" raporundan devletin ilgili  kurumlarının azami ölçüde faydalanması gerektiğini söyledi.

Kuşak ve Yol Girişimi projesinin, dünya ticaretinin yönünü değiştiren  çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Turagay, "Dünya ticaret hacmi 19,7  trilyon dolar, Çin'in toplam ihracatı 2,5 trilyon dolar, ithalatı ise 2,1 trilyon  dolar. Çin, dünyanın en büyük ihracatçı ülkesi, aynı zamanda ithalatta ABD'den  sonra dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı konumunda. Çin, çok büyük bir ekonomik  güç olarak hızla ilerliyor. Çin'in 2000'li yıllarda büyümesi 14,2'lere çıkmıştı.  Yine aynı yıllarda yıllık büyüme oranları yüzde 10'un üstündeydi. Ancak son 2  yıldır Çin'de de bir yavaşlama görüyoruz." şeklinde konuştu.

Dünya Ticaret Örgütü'nün 2019 için belirlediği yüzde 2,6 büyüme  oranını eylülde revize ederek yüzde 1,2'ye çektiğini aktaran Turagay, buradan da  dünya ticaretinin gelişim hızının azaldığının anlaşılabileceğini söyledi.

"PROJENİN TEHDİTLERİNİ BİLMELİYİZ AMA FIRSATLARINI DA EN İYİ ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ"

Rıza Tuna Turagay, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı yaşandığına  dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"ABD, Çin'e yaklaşık 400 milyar dolar ticaret açığı veren bir ülke.  ABD, Çin'e 100 milyar dolar ihracat gerçekleştirirken, 500 milyar dolar ithalat  yapıyor. Ticaret savaşının altında yatan asıl sebep mal ticareti değil, teknoloji  savaşı... Çin'in meşhur 'Made in China 2025' projesi var. Çin, 'Benim   belirlediğim 50 teknoloji sektöründe, ben artık kendime yeterli hale geleceğim ve  dünyanın en önemli teknolojik güçlerinden biri olacağım' diyor. ABD, işte buna  karşı birtakım önlemler almış durumda. Sonuç olarak, Çin'in hızlı büyüyen bir  yapısı var ama son zamanlarda ticaret savaşlarının da etkisiyle Çin'in büyüme  hızının azaldığını görüyoruz."

Tek Kuşak ve Yol Girişimi projesiyle Çin'in amacının, etki alanını  geliştirmek ve dünyayla daha fazla entegre olabilmek olduğunu vurgulayan Turagay,  "Türkiye, bu projenin içerisinde olmalı. Çünkü Türkiye; lojistik, verimlilik,  jeostratejik ve jeopolitik konumu itibarıyla dünyanın merkezinde bir ülke. Biz bu  projenin tehditlerini bilmeliyiz ama fırsatlarını da en iyi şekilde  kullanmalıyız. Bu rapor onun için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL HAVALİMANI, ÖNEMLİ BİR MERKEZ OLMALI"

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay, projenin 60'ı aşkın ülkede, 4,4  milyar nüfus ve 23 trilyon dolar GSYH'yi kapsadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Biz bu projenin ortasında konumlanmış durumdayız. Bakü-Tiflis-Kars  demir yolumuz var. Kars-Edirne demir yolu devreye giriyor. Marmaray'ı yaptık, dünyanın en büyük havalimanından biri olan İstanbul Havalimanı'nı devreye aldık.  Burayı dünyanın önemli bir kargo merkezi yapmayı arzuluyoruz. Tek Kuşak ve Yol  Girişimi projesinde İstanbul Havalimanı önemli bir merkez olmalı."

Projenin kapsadığı ekosistem içerisinde yer almanın önemli olduğuna  dikkati çeken Turagay, "Bu sistem içerisinde yer alabilmemiz için daha fazla  yatırım çekebilmemiz lazım. Çin bir anlamda, 'Ben düşük ve orta teknolojiden  yavaş yavaş çıkacağım, yüksek teknolojiye geçeceğim' diyor. Made in China 2025 de  bunun temelleri ortaya koyuyor. Türkiye, Çin'in boşalttığı alanlara yatırım  yapmalı ve yabancı yatırımcıları da ülkeye çekmesi lazım. Bütün amacımız ve  gayretimiz bunun için olacak. Türkiye çok büyük potansiyele sahip bir ülke." diye  konuştu.

Türkiye'nin, dünya ticaretinde sürdürdüğü köprü görevini kaybetmemesi  gerektiğini vurgulayan Turagay, "Çünkü alternatif rotalar da var. Bu alternatif  rotalarda Türkiye dışlanmamalı, bu anlamda yatırımlar yapmalıyız. Bizim Mersin ve  İskenderun limanımız var. Buralarda gerekli lojistik merkezlerini oluşturmalıyız.  İyi bir strateji hazırlamalıyız. Biz bakanlık olarak çalışıyoruz." dedi.

Proje kapsamında toplam yatırımın 1 trilyon dolara ulaşmasının  beklendiğini aktaran Turagay, DEİK öncülüğünde hazırlanan raporun Türkiye ve  ilgili kurumlar açısından çok büyük farkındalık yaratacağını söyledi.

"(VOLKSWAGEN YATIRIMINDA ) BEN ORADA BİR OLUMSUZLUK GÖRMÜYORUM"

Rıza Tuna Turagay, bir gazetecinin, Volkswagen'in (VW) Türkiye'ye  yapacağı yatırımı ertelediği, hatta iptal ettiği iddiasına ilişkin sorusu  üzerine, şunları kaydetti:

"VW, şu anda yatırımı durdurmuş durumda değil. Bunu net bir şekilde  ortaya koyalım. VW yatırımı devam edecek. Şirket kuruldu biliyorsunuz. Bir 'on  hold'a (beklemeye) alınmış durumda, o da mevcut konjonktürden kaynaklanan bir  şey... Bununla ilgili sürekli spekülasyonlar çıkarılması da aslında hoş değil.  Sonuçta şirketin yönetim kurulu bir karar almış. O karar çerçevesinde şirket de  kurulmuş, gerekli adımlar da atılacak. Ben orada bir olumsuzluk görmüyorum."




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