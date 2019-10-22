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Volkswagen`den flaş Türkiye açıklaması

22.10.2019 14:08

Son güncelleme : 22.10.2019 14:11
Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Türkiye`de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.



AA

Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.

Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket kurmuştu.




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