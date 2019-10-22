Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in Türkiye`de kurulması planlanan üretim tesisine yönelik alternatif yer arayışı içinde olmadığı bildirildi.
Volkswagen`den flaş Türkiye açıklaması
22.10.2019 14:08
Son güncelleme : 22.10.2019 14:11
AA
Volkswagen'in üretim sözcüsü Leslie Bothge AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Türkiye’ye kurulması planlanan üretim tesisi beklemede. Aktif olarak alternatif bir yer arayışı içinde de değiliz.” ifadesini kullandı.
Volkswagen, Passat ve Skoda Superb modellerini üretmek için Manisa'da 943,5 milyon lira
sermayeli "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ" unvanlı şirket
kurmuştu.
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