Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu, araç satışlarının geçen yıl 10,8 milyon adede ulaştığını duyurdu.
VW Grubu`nun satışları 2019`da 10,8 milyona ulaştı
09.01.2020 18:03
Son güncelleme : 09.01.2020 18:05
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Alman otomobil üreticisi Volkswagen (VW) Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Herbert Diess'un New York'ta yaptığı yatırımcı sunumu, şirketin internet sitesinde yayımlandı.
Sunuma göre, bünyesinde Scania, MAN, Lamborghini, Skoda, Audi, Porsche ve Bugatti gibi birçok markayı bulunduran VW Grubu'nun dünya genelindeki araç satışları, geçen yıl 2018'e göre bir miktar artarak 10,8 milyon adede ulaştı.
VW Grubu, daha önce, 2019'da araç teslimatının bir önceki yıl ile aynı seviyede kalacağını açıklamıştı.
Sunuma göre, VW Grubu, şirket içi yazılım geliştirmeyi yüzde 10'dan yüzde 60'a çıkarmak için 7 milyar euro
değerinde yatırım yapacak.
VW Grubu'nun dünya genelinde 20'si Avrupa'da olmak üzere 31 ülkede 122 üretim tesisi bulunuyor. Yaklaşık 665 bin çalışanı olan şirket, ürettiği araçları 153 ülkede satıyor. Şirket, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını 17 Mart 2020'de açıklayacak.
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|2,58
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|% 20,00
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|RYSAS
|5,12
|84.485.289
|% 19,91
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|RYGYO
|4,88
|98.238.412
|% 19,90
|
|KARTN
|434,50
|64.466.996
|% 16,64
|
|CELHA
|7,37
|22.083.670
|% 16,25
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|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
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|DAGHL
|3,14
|35.081.621
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|SANFM
|5,93
|8.528.055
|% -4,35
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|ATAGY
|4,63
|11.039.397
|% -3,54
|
|THYAO
|14,24
|2.397.382.571
|% 5,48
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|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|PETKM
|3,90
|867.676.083
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,74
|623.124.816
|% 4,58
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|GARAN
|11,96
|600.986.176
|% 7,75
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|EKGYO
|1,47
|591.124.037
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|488.709.381
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,74
|623.124.816
|% 4,58
|
|PETKM
|3,90
|867.676.083
|% 5,41
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|Dolar
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,6592
|7,6976
|% -0,88
|
|Frank
|6,0260
|6,0623
|% -0,50
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|Riyal
|1,5638
|1,5717
|% -0,53
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.549
|1.550
|-10,53
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,56
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|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
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|Yarım
|937
|961
|-27,94
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|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
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|Gümüş.Ons
|17,87
|17,92
|-0,23
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|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
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|B. Petrol
|65,20
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