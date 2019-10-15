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`Wall Street`in yakınmalarından bıktım`

15.10.2019 09:09

Son güncelleme : 15.10.2019 09:18
Minneapolis Merkez Bankası Başkanı Neel Kashkari, Wall Street bankerlerinin böbürlenme ve akılsızlıklarından bıktığını söyledi.



DHA

Minneapolis Merkez Bankası (Fed) Başkanı Neel Kashkari Axios ile söyleşisinde, bankacıların Fed'in (ABD Merkez Bankası) gecelik borçlanmalara bağlı olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın baskısı altında bulunduğunu söyledi ve ekledi:

"Açıkçası, piyasanın bu tür görüşlerine tahammülümü tamamen yitirdim."

Bu tür yakınmaların, kredilerini zamanında planlama konusunda gönülsüz olan bankalardan geldiğini anlatan Kashkari, bu bankaların sonra da repo faizleri için de Fed'i suçladıklarını söyledi. Tüm bankaların Fed'in gecelik acil durum kaynaklarını kullanabileceklerini de anımsatan Kashkari, ancak repütasyonlarına zarar gelecek çekincesiyle bu olanağı kullanmaktan kaçındıklarını vurguladı ve şöyle devam etti:

"Bunu yapmıyorlar, çünkü bunun kendilerini zayıf göstereceğini düşünüyorlar. Bunu kullanmak istemiyorlar ve sonra da New York Fed'in kendilerini yeni bir kaynakla rahatlatmak için koşturmasını bekliyorlar. Bankaların, likidite ihtiyaçlarını kendilerinin planlamaları beklenir. Onlar bunu yeterince yapmıyorlar. Ve şimdi yakınıyorlar, çünkü plan yapmayı beceremediler."




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