Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim bekliyor.
Yabancı ekonomistler TCMB`den faiz indirimi bekliyor
22.10.2019 11:22
Son güncelleme : 22.10.2019 11:22
AA
Enflasyonun tek haneye düştüğüne dikkati çeken ekonomistler, enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam edebileceğini aktardı.
Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL'nin istikrarlı kalması durumunda TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantısında politika faizini 200-250 baz puan
düşürerek yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebileceğini söyledi.
Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı.
"200 BAZ PUANLIK İNDİRİMİ, 2020'NİN İLK AYLARINDA 200 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM TAKİP EDEBİLİR"
Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye çekebileceğini söyledi.
Tuvey, enflasyonun eylül ayında tek haneye gerilediğini, ABD'nin Türkiye'ye uygulaması öngörülen yaptırım riskinin de zayıfladığını ifade ederek, "Bu haftalık 200 baz puanlık indirimi, 2020'nin ilk aylarında 200 baz puanlık bir indirim takip edebilir." dedi.
Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin faiz indirimlerini askıya alabileceğini belirtti.
TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti.
11:0698.009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 684,63
|Açılış
|: 97.531
|
|Önceki Kapanış
|: 97.324
|
98.081
En Düşük
97.268
11:065,8475
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0108
|Açılış
|: 5,8270
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7840
|
5,8647
En Düşük
5,8283
11:066,5169
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4500
|
6,5489
En Düşük
6,5029
11:06279,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,19
|Açılış
|: 279,80
|
|Önceki Kapanış
|: 279,61
|
279,95
En Düşük
278,75