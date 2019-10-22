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Yabancı ekonomistler TCMB`den faiz indirimi bekliyor

22.10.2019 11:22

Son güncelleme : 22.10.2019 11:22
Yabancı ekonomistler, 24 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinde indirim bekliyor.



AA

Enflasyonun tek haneye düştüğüne dikkati çeken ekonomistler, enflasyondaki düşüş eğilimiyle birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimlerine devam  edebileceğini aktardı.

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Suriye'deki durumun TL üzerinde daha az etkiye sahip olacağını ve ateşkes kararıyla TL'nin istikrarlı kalması durumunda TCMB'nin bu hafta gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 200-250 baz puan düşürerek  yüzde 14,50-14,00 seviyelerine çekebileceğini söyledi.

Enflasyondaki düşüşün devam edeceği öngörüsünde bulunan Rendell, politika faiz oranının yıl sonunda yüzde 12-13 seviyelerine gerileyebileceğini aktardı.

"200 BAZ PUANLIK İNDİRİMİ, 2020'NİN İLK AYLARINDA 200 BAZ PUANLIK BİR İNDİRİM TAKİP EDEBİLİR"

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de TCMB'nin politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14,50'ye  çekebileceğini söyledi.

Tuvey, enflasyonun eylül ayında tek haneye gerilediğini, ABD'nin  Türkiye'ye uygulaması öngörülen yaptırım riskinin de zayıfladığını ifade ederek, "Bu haftalık 200 baz puanlık indirimi, 2020'nin ilk aylarında 200 baz puanlık bir indirim takip edebilir." dedi.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kur Stratejisti Piotr Matys ise TCMB'nin  faiz indirimlerini askıya alabileceğini belirtti.

TCMB Para Politikası Kurulu, geçen ay politika faizini 325 baz puan düşürerek yüzde 19,75'ten yüzde 16,50'ye çekmişti.




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