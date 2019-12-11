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Yabancı ekonomistler TCMB`den faiz indirimi bekliyor

11.12.2019 11:36

Son güncelleme : 11.12.2019 11:36
Yabancı ekonomistler, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin 150 -200 baz puan indirilebileceğini öngörüyor.



AA

Merkez Bankası PPK toplantısının 8'incisi 12 Aralık'ta  gerçekleştirilecek. Bir önceki toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı, 250 baz puanlık indirimle yüzde 16,50'den yüzde 14'e  çekilmişti.

Yabancı ekonomistler, yılın son toplantısında da TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini tahmin ediyor.

Bu ayki toplantıda da politika faizinin 150-200 baz puanlık düşüşle  yüzde 12,00 - 12,50'ye çekileceği öngörülüyor.

Rabobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, TCMB'nin yarınki toplantısında politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 12,50 seviyesine çekeceği öngörüsünde bulundu. Matys, TCMB'nin böylece 2019 yılı  boyunca faizlerde toplam 1150 baz puan indirime gitmiş olacağını belirtti.

150 baz puanlık bir indirimin TCMB için daha ihtiyatlı bir yaklaşım olacağını ifade eden Matys, 200 baz puanlık bir indirimin TL'yi spekülatif  ataklara karşı daha kırılgan hale getirebileceğini aktardı. Matys, yapısal  reformların da Türkiye ekonomisi için önemine değindi.

"POLİTİKA FAİZİNİN YÜZDE 12'NİN ALTINA ÇEKİLMESİ İÇİN BİR ALAN OLABİLİR"

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise politika faizinin  200 baz puanlık bir indirimle yüzde 12 seviyesine çekilebileceğini dile getirdi.  Rendell,  gelecek yılın ilk yarısında politika faizinin yüzde 12'nin altına  çekilmesi için alan olabileceğini vurguladı.

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose,  TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,5 seviyesine çekeceği  öngörüsünde bulundu.

TD Securities Gelişen Piyasalar Strateji Başkanı Cristian Maggio ise  politika faizinde 175 baz puanlık indirim beklediğini belirterek, "Bu indirim bu  ay ki toplantıda ya da 2020'deki diğer toplantıda olacak" ifadelerini kullandı.

Maggio, 175 baz puanlık bu indirimin TCMB'nin son genişlemeci hamlesi olabileceğini söyledi.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix  Kalen de TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 12,50'ye çekeceği  öngörüsünde bulundu. Kalen, 200 baz puan gibi agresif bir indirim beklemediğini dile getirdi.




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