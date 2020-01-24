Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.
Yabancı paraların 2019 değerlemelerine esas kurlar belirlendi
24.01.2020 09:27
Son güncelleme : 24.01.2020 09:27
AA
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2019 yılı sonu itibarıyla bu tebliğle belirlenen kurlar uygulanacak.
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen kurlar esas alınacak.
Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.
Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2019 itibarıyla yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen uyguladıkları alış kurları esas alınacak.
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BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
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|% 20,00
|
|HUBVC
|44,56
|60.699.749
|% 19,98
|
|NATEN
|19,53
|209.397.118
|% 19,96
|
|ULUSE
|31,76
|4.962.051
|% 19,94
|
|SILVR
|3,19
|35.959.507
|% 19,92
|
|QNBFL
|172,80
|26.957
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|584.953
|% -14,94
|
|ISBTR
|38.999,90
|1.587.923
|% -10,60
|
|KENT
|206,90
|13.862.107
|% -7,18
|
|KLNMA
|45,70
|70.217.563
|% -6,89
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
|GARAN
|12,06
|675.346.685
|% -0,90
|
|HALKB
|6,99
|542.577.657
|% -1,13
|
|PETKM
|4,04
|516.345.519
|% -0,25
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|KRSTL
|1,90
|471.503.935
|% 11,76
|
|EKGYO
|1,65
|311.134.064
|% -2,94
|
|ADESE
|2,31
|381.834.732
|% 19,69
|
|KRDMD
|2,97
|513.919.618
|% -2,62
|
|THYAO
|14,24
|2.175.053.569
|% -3,26
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7633
|7,8022
|% -0,03
|
|Frank
|6,0905
|6,1272
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5767
|1,5846
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.560
|1.561
|-1,97
|
|Altın Gr.
|298
|298
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|1.964
|1.994
|1,00
|
|Tam
|1.958
|2.007
|4,06
|
|Yarım
|947
|971
|1,96
|
|Çeyrek
|475
|486
|0,98
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
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|62,22
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