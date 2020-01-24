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Yabancı paraların 2019 değerlemelerine esas kurlar belirlendi

24.01.2020 09:27

Son güncelleme : 24.01.2020 09:27
Borsada rayici olmayan yabancı paraların, Vergi Usul Kanunu gereğince 2019 için yapılacak değerlemelerine esas oluşturacak kurlar tespit edildi.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği" Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla  olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde, 2019 yılı sonu  itibarıyla bu tebliğle belirlenen kurlar uygulanacak.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Genel Tebliği'nde  belirtilen hükümler gereğince, değerleme günü itibarıyla Hazine ve Maliye  Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca  ilan edilen kurlar esas alınacak.

Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar  için efektif alış kuru (efektif alış kurunun bulunmaması halinde döviz alış  kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru uygulanacak.

Vergi uygulamaları açısından bankaların 31 Aralık 2019 itibarıyla  yapacakları değerleme sırasında bu tebliğle belirlenen kurlar yerine, Türkiye  Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen esaslara uygun tespit ettikleri ve fiilen  uyguladıkları alış kurları esas alınacak.




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