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Yabancı turistlerin kartlı ödemeleri yaz döneminde katlandı

14.10.2019 11:12

Son güncelleme : 14.10.2019 11:12
Bankalararası Kart Merkezi verilerine göre yaz tatili döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 34 milyar TL`lik kartlı ödeme yapılırken, Türkiye`de kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin 1 TL`si yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti.



AA

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) eylül dönemine ilişkin kartlı ödeme verilerini açıkladı.

Verilere göre, eylül ayı sonunda Türkiye'de 68,6 milyonu kredi kartı  ve 160,4 milyonu banka kartı olmak üzere 229 milyon adet kart bulunuyor.

Geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında  yüzde 5'lik, banka kartı sayısında da yüzde 14'lük artış yaşandı.

Banka kartları ve kredi kartları ile eylül ayında 85,2 milyar TL'lik  ödeme yapıldı. Bu tutarın 73,1 milyar TL'si kredi kartları ile ödenirken, 12,1  milyar TL'sinde banka kartları kullanıldı.

Eylülde banka kartları ile yapılan ödeme geçen yılın eylül ayına göre  yüzde 33, kredi kartları ile yapılan ödeme yüzde 12 artış gösterdi. Aynı dönemde  toplam kartlı ödemeler büyümesi ise yüzde 15 olarak gerçekleşti.

Banka kartı ile ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı, geçen yılın eylül ayında yüzde 12 düzeyinden bu yılın eylül ayında yüzde 14,2'ye  yükseldi.

YABANCI KARTLARLA YAZ DÖNEMİNDE YAPILAN ÖDEMELER 34 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

BKM verilerine göre, haziran ve eylül ayı arasını kapsayan yaz tatili  döneminde yabancı kartlarla yurt içinde 34 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı.  Geçen yılın aynı döneminde 21 milyar TL olan tutar ile kıyaslandığında bu yıl  yabancı kartlarla yapılan ödemeler yüzde 63 arttı.

Bu artışla beraber 2018 yılının haziran-eylül döneminde yüzde 6,9 olan  yurt içinde yapılan kartlı ödemeler içindeki yabancı payı, 2019'un aynı döneminde  yüzde 9,3'e ulaştı.

Yaz döneminde Türkiye'de kartlarla yapılan her 10 TL ödemenin 1 TL'si  yabancı turistlere ait kartlarla gerçekleşti. Yabancı kartlarla yapılan  ödemelerin ortalama işlem tutarı ise 663 TL oldu. Yine yabancı kartlarla yapılan  ödemelerin yüzde 27'sini ise internetten yapılan kartlı ödemeler oluşturdu.

Kuyumculuk, seyahat acenteleri ve yemek, yabancı kartlarla yaz  döneminde yapılan ödemelerde en fazla artış görülen sektörler oldu.

Yaz döneminde yabancı kartlarla yurt içinde yapılan ödemelerin sektör  dağılımı incelendiğinde, en fazla artış yüzde 164 ile kuyumculukta yaşandı.

Kuyumculuk sektörünü yüzde 88 artışla seyahat acenteleri, yüzde 77  artışla yemek, yüzde 64 artışla giyim ve yüzde 58 artışla hizmet sektörleri takip etti.




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