Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.
Yabancı yatırımcı borsada 8 ayın en güçlü alımını yaptı
08.10.2019 11:07
Son güncelleme : 08.10.2019 11:07
AA
AA muhabirinin Borsa İstanbul
verilerinden derlediği bilgilere göre, Borsa
İstanbul'da temmuz ve ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net satım yapan yabancı
yatırımcılar eylülde bu satışların 311 milyon dolarlık kısmını geri aldı. Yabancı
yatırımcının eylüldeki 311 milyon dolarlık alışı, ocak ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti.
Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri işlemlere bakıldığında ise eylül ayını toplamda 153 milyon dolarlık satışla tamamladıkları görüldü. 2018'in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış gerçekleştiren yabancı
yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti.
BIST 100 endeksi, yabancı
yatırımcıların alımlarının etkisiyle eylülde Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar
bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayında başlayan faiz indirimine eylülde devam etmesi, enflasyonun tek haneye gerilemesi ve döviz kurlarının sakin seyrinin desteğini alan yabancı
yatırımcının eylüldeki alımlarının, ekimde de devam edebileceği öngörülüyor.
Analistler, ABD Merkez Bankası
(Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını destekleyeceğini ifade etti.
Fed'in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz
indirimi daha yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin yabancı
yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi.
YABANCILAR EYLÜLDE EN ÇOK BİM ALDI
BİM Mağazalar, 80,1 milyon dolarla eylülde yabancı
yatırımcıların en fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı
yatırımcıların en fazla satış yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Pegasus, 38,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.
Söz konusu dönemde yabancı
yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde BİM Mağazalar'ı, 58,6 milyon dolar
ile Halkbank, 44,7 milyon dolar ile Türk Hava Yolları, 39,9 milyon dolar
ile Garanti Bankası ve 35,5 milyon dolar ile Tüpraş izledi.
Yabancı yatırımcı
tarafından Pegasus
ardından eylülde en fazla satışın yapıldığı hisse senetleri
ise 28,6 milyon dolar
ile İş Finansal Kiralama, 20,6 milyon dolar
ile Tekfen Holding, 17,5 milyon dolar
ile Koza Altın
ve 13,2 milyon dolar
ile Turkcell oldu.