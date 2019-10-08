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Yabancı yatırımcı borsada 8 ayın en güçlü alımını yaptı

08.10.2019 11:07

Son güncelleme : 08.10.2019 11:07
Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda eylül ayında net 311 milyon dolarlık alış yapan yabancı yatırımcı, böylece ocak ayından bu yana en güçlü performansını sergiledi.



AA

AA muhabirinin Borsa İstanbul verilerinden derlediği bilgilere göre,  Borsa İstanbul'da temmuz ve ağustos aylarında toplam 528 milyon dolarlık net  satım yapan yabancı yatırımcılar eylülde bu satışların 311 milyon dolarlık  kısmını geri aldı. Yabancı yatırımcının eylüldeki 311 milyon dolarlık alışı, ocak  ayından bu yana en yüksek tutarlı alıma işaret etti.

Yabancı yatırımcıların yılbaşından bu yana gerçekleştirdikleri  işlemlere bakıldığında ise eylül ayını toplamda 153 milyon dolarlık satışla  tamamladıkları görüldü. 2018'in 9 ayında toplam 2,1 milyar dolarlık net satış  gerçekleştiren yabancı yatırımcıların, bu yılın aynı döneminde oldukça sınırlı  tutarda satış tarafında yer almaları dikkati çekti.

BIST 100 endeksi, yabancı yatırımcıların alımlarının etkisiyle eylülde  Türk lirası bazında yüzde 8,60, dolar bazında ise yüzde 12,27 değer kazandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temmuz ayında başlayan faiz  indirimine eylülde devam etmesi, enflasyonun tek haneye gerilemesi ve döviz kurlarının sakin seyrinin desteğini alan yabancı yatırımcının eylüldeki  alımlarının, ekimde de devam edebileceği öngörülüyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere gelişmiş ülke  merkez bankalarının genişlemeci politikaları ve dünya genelinde etkili olan faiz  indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edebileceğini, bunun da pay piyasalarını  destekleyeceğini ifade etti.

Fed'in yıl sonuna kadar en az 25 baz puanlık bir faiz indirimi daha  yapacağına kesin gözüyle bakıldığını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomi  yönetiminin proaktif adımları ile Türk lirası varlıklarda sağlanan sakin seyrin  yabancı yatırımcıları alım yönünde destekleyeceğini bildirdi.

YABANCILAR EYLÜLDE EN ÇOK BİM ALDI

BİM Mağazalar, 80,1 milyon dolarla eylülde yabancı yatırımcıların en  fazla tercih ettiği hisse senedi oldu. Yabancı yatırımcıların en fazla satış  yaptıkları pay piyasaları sıralamasında ise Pegasus, 38,3 milyon dolarla ilk  sırada yer aldı.

Söz konusu dönemde yabancı yatırımcıların en fazla alım yaptığı hisse senetlerinde BİM Mağazalar'ı, 58,6 milyon dolar ile Halkbank, 44,7 milyon dolar  ile Türk Hava Yolları, 39,9 milyon dolar ile Garanti Bankası ve 35,5 milyon dolar  ile Tüpraş izledi.

Yabancı yatırımcı tarafından Pegasus ardından eylülde en fazla satışın  yapıldığı hisse senetleri ise 28,6 milyon dolar ile İş Finansal Kiralama, 20,6  milyon dolar ile Tekfen Holding, 17,5 milyon dolar ile Koza Altın ve 13,2 milyon  dolar ile Turkcell oldu.




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