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Yabancılar 107,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı

16.01.2020 15:22

Son güncelleme : 16.01.2020 15:22
Yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında 107,8 milyon dolarlık hisse senedi sattı.



AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul  kıymet istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 10 Ocak haftasında net 107,8  milyon dolarlık hisse senedi, 177,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve  13,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 3 Ocak itibarıyla 32 milyar 292 milyon  dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 33 milyar 847,8 milyon dolara  yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 414  milyon dolardan 15 milyar 500,7 milyon dolara çıktı.

Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 13,7  milyon dolarlık satışla 381,2 milyon dolardan 367,5 milyon dolara geriledi.




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