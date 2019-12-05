Yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Kasım haftasında 158,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 158,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
05.12.2019 14:54
Son güncelleme : 05.12.2019 14:54
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 29 Kasım haftasında net 158,5 milyon dolarlık hisse senedi, 54,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 7,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 22 Kasım ile biten haftada 31 milyar 906,6 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 398,1 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 979,9 milyon dolardan 15 milyar 713,4 milyon dolara düştü.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 7,8 milyon dolarlık satışla 376,9 milyon dolardan 369,1 milyon dolara indi.
14:39108.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 881,62
|Açılış
|: 108.260
|
|Önceki Kapanış
|: 107.701
|
108.830
En Düşük
108.151
14:395,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0145
|Açılış
|: 5,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7410
|
5,7694
En Düşük
5,7390
14:396,4013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0289
|Açılış
|: 6,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3680
|
6,4052
En Düşük
6,3684
14:39273,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,74
|Açılış
|: 273,42
|
|Önceki Kapanış
|: 272,68
|
273,63
En Düşük
272,24
BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|4,77
|40.105.235
|% 19,85
|
|SMART
|11,71
|87.889.190
|% 17,45
|
|FONET
|7,74
|67.334.570
|% 16,04
|
|OYLUM
|5,31
|12.132.905
|% 14,94
|
|KFEIN
|12,80
|144.086.961
|% 12,28
|
|NIBAS
|5,50
|65.561
|% -8,64
|
|EKIZ
|0,64
|68.762
|% -8,57
|
|ATSYH
|0,91
|5.749
|% -8,08
|
|MEMSA
|0,26
|251.087
|% -7,14
|
|MMCAS
|0,91
|2.973
|% -5,21
|
|THYAO
|13,78
|498.699.955
|% 0,15
|
|ASELS
|19,42
|476.803.510
|% 2,53
|
|PETKM
|3,63
|264.826.350
|% 0,83
|
|KOZAA
|9,95
|191.446.162
|% 2,79
|
|EKGYO
|1,46
|175.872.521
|% -2,01
|
|EKGYO
|1,46
|175.872.521
|% -2,01
|
|CEMAS
|1,30
|115.264.666
|% 6,56
|
|PETKM
|3,63
|264.826.350
|% 0,83
|
|IEYHO
|0,45
|28.451.095
|% 9,76
|
|ADESE
|1,93
|120.633.556
|% -1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5555
|7,5933
|% 0,57
|
|Frank
|5,8087
|5,8437
|% 0,29
|
|Riyal
|1,5333
|1,5410
|% 0,30
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|0,74
|
|Altın Gr.
|273
|273
|0,79
|
|Cumhuriyet
|1.808
|1.836
|2,00
|
|Tam
|1.802
|1.847
|0,91
|
|Yarım
|871
|893
|0,45
|
|Çeyrek
|437
|447
|0,22
|
|Gümüş.Ons
|16,86
|16,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,01
|
|B. Petrol
|63,48
|63,48
|0,48
|
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