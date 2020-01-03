Yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Aralık haftasında 18,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 18,8 milyon dolarlık hisse senedi aldı
03.01.2020 14:45
Son güncelleme : 03.01.2020 14:45
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Aralık haftasında net 18,8 milyon dolarlık hisse senedi ve 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) alırken, 270,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Aralık ile biten haftada 31 milyar 664,4 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 421,5 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 581,3 milyon dolardan 15 milyar 448 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 27,3 milyon dolarlık alışla 378,5 milyon dolardan 405,8 milyon dolara çıktı.
14:29112.690
En Yüksek
|Değişim
|: -2,80%
|| -3.242,14
|Açılış
|: 115.143
|
|Önceki Kapanış
|: 115.932
|
115.571
En Düşük
112.643
14:295,9790
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0219
|Açılış
|: 5,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9590
|
5,9792
En Düşük
5,9511
14:296,6537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0041
|Açılış
|: 6,6440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6590
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6,6685
En Düşük
6,6374
14:29297,81
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 5,18
|Açılış
|: 297,81
|
|Önceki Kapanış
|: 292,62
|
298,01
En Düşük
292,56
BIST En Aktif Hisseler
|BTCIM
|3,75
|47.262.569
|% 12,95
|
|ARENA
|9,27
|25.011.268
|% 11,96
|
|MEPET
|2,25
|42.759.918
|% 11,94
|
|BALAT
|1,49
|123.947
|% 9,56
|
|UMPAS
|0,74
|61.417
|% 8,82
|
|MTRYO
|6,38
|138.169
|% -14,93
|
|ERSU
|1,81
|11.195.519
|% -12,14
|
|SILVR
|1,92
|9.468.341
|% -11,93
|
|YAYLA
|1,44
|12.798.251
|% -11,66
|
|BNTAS
|2,30
|17.335.215
|% -10,85
|
|THYAO
|14,12
|1.435.463.720
|% -4,85
|
|ASELS
|20,96
|700.314.433
|% -2,96
|
|PETKM
|3,76
|553.207.139
|% -3,84
|
|IPEKE
|8,60
|450.183.679
|% -1,49
|
|HALKB
|5,95
|404.350.632
|% -2,94
|
|ALBRK
|1,52
|294.515.471
|% -1,30
|
|EKGYO
|1,44
|269.502.161
|% -4,00
|
|PETKM
|3,76
|553.207.139
|% -3,84
|
|KRDMD
|2,61
|377.559.661
|% -4,74
|
|IHLGM
|1,09
|152.896.879
|% -9,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7916
|7,8306
|% -0,14
|
|Frank
|6,1142
|6,1510
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.549
|1.550
|21,29
|
|Altın Gr.
|298
|298
|4,97
|
|Cumhuriyet
|1.973
|2.003
|34,00
|
|Tam
|1.962
|2.011
|32,77
|
|Yarım
|948
|973
|15,85
|
|Çeyrek
|476
|486
|7,93
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,22
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,05
|
|B. Petrol
|69,20
|69,20
|2,95
|