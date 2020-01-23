Yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında 200,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 200,1 milyon dolarlık hisse senedi aldı
23.01.2020 15:03
Son güncelleme : 23.01.2020 15:03
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 17 Ocak haftasında net 200,1 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı, 325,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 10 Ocak itibarıyla 33 milyar 847,8 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 34 milyar 884,1 milyon dolara ulaştı. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 500,7 milyon dolardan 15 milyar 596,7 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,7 milyon dolarlık alışla 367,5 milyon dolardan 372,2 milyon dolara yükseldi.
14:48123.281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 533,99
|Açılış
|: 122.392
|
|Önceki Kapanış
|: 122.747
|
123.457
En Düşük
122.203
14:485,9325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0115
|Açılış
|: 5,9260
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9210
|
5,9339
En Düşük
5,9034
14:486,5838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5620
|
6,5851
En Düşük
6,5526
14:48296,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,49
|Açılış
|: 296,24
|
|Önceki Kapanış
|: 296,73
|
297,80
En Düşük
295,12
BIST En Aktif Hisseler
|PRKAB
|3,96
|36.391.546
|% 20,00
|
|ULUSE
|31,76
|4.788.515
|% 19,94
|
|RYSAS
|11,22
|32.899.415
|% 19,36
|
|HUBVC
|43,72
|38.789.401
|% 17,72
|
|RYGYO
|9,06
|6.539.080
|% 16,75
|
|QNBFL
|172,80
|8.986
|% -14,96
|
|QNBFB
|64,60
|469.384
|% -14,94
|
|NIBAS
|4,54
|145.721
|% -7,54
|
|KENT
|212,50
|5.970.605
|% -4,67
|
|KLNMA
|46,82
|46.355.657
|% -4,60
|
|THYAO
|14,50
|1.326.811.587
|% -1,49
|
|GARAN
|12,23
|363.837.237
|% 0,49
|
|HALKB
|7,14
|337.576.610
|% 0,99
|
|ICBCT
|6,06
|337.182.594
|% -0,16
|
|KRSTL
|1,88
|326.934.907
|% 10,59
|
|KRSTL
|1,88
|326.934.907
|% 10,59
|
|GUSGR
|2,59
|281.268.186
|% 4,02
|
|THYAO
|14,50
|1.326.811.587
|% -1,49
|
|KRDMD
|3,05
|263.242.557
|% 0,00
|
|ODAS
|2,06
|164.304.439
|% 4,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7588
|7,7977
|% 0,07
|
|Frank
|6,0987
|6,1355
|% 0,12
|
|Riyal
|1,5757
|1,5836
|% 0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.554
|1.554
|-4,61
|
|Altın Gr.
|296
|296
|-0,41
|
|Cumhuriyet
|1.962
|1.991
|-2,00
|
|Tam
|1.952
|2.001
|-2,34
|
|Yarım
|944
|968
|-1,13
|
|Çeyrek
|473
|484
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|17,65
|17,68
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,34
|62,34
|-0,87
|
Seans Raporu
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