Yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında 301,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 301,3 milyon dolarlık hisse senedi aldı
21.11.2019 15:13
Son güncelleme : 21.11.2019 15:13
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 15 Kasım haftasında net 301,3 milyon dolarlık hisse senedi, 9,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi alırken, 3,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 8 Kasım ile biten haftada 30 milyar 418,7 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 921,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 665,7 milyon dolardan 15 milyar 711,3 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,3 milyon dolarlık satışla 383,8 milyon dolardan 380,5 milyon dolara indi.
15:00106.836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 50,42
|Açılış
|: 106.803
|
|Önceki Kapanış
|: 106.785
|
107.307
En Düşük
106.315
15:005,6901
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0072
|Açılış
|: 5,6920
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7100
|
5,7103
En Düşük
5,6832
15:006,3134
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3050
|
6,3322
En Düşük
6,2991
15:00268,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -1,05
|Açılış
|: 268,77
|
|Önceki Kapanış
|: 269,81
|
270,56
En Düşük
268,40
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|22,62
|31.652.637
|% 15,00
|
|QNBFL
|46,26
|2.130.999
|% 14,96
|
|GEREL
|2,79
|148.734.738
|% 12,96
|
|ECILC
|3,54
|246.314.398
|% 12,38
|
|EGCYH
|0,11
|49.351
|% 10,00
|
|KLNMA
|38,14
|3.132.878
|% -11,26
|
|MERIT
|14,00
|48.236
|% -6,04
|
|HALKS
|1,44
|12.391
|% -3,36
|
|YAPRK
|5,40
|242.458
|% -3,23
|
|BALAT
|0,33
|4.942
|% -2,94
|
|THYAO
|13,84
|887.242.363
|% -0,79
|
|SISE
|4,73
|260.589.399
|% 1,72
|
|ECILC
|3,54
|246.314.398
|% 12,38
|
|ASELS
|19,42
|213.802.452
|% 0,10
|
|PETKM
|3,75
|204.662.939
|% -0,27
|
|EKGYO
|1,47
|143.347.813
|% 1,38
|
|KRDMD
|2,35
|189.924.646
|% -0,42
|
|ECILC
|3,54
|246.314.398
|% 12,38
|
|THYAO
|13,84
|887.242.363
|% -0,79
|
|METRO
|1,35
|80.240.781
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3342
|7,3710
|% -0,07
|
|Frank
|5,7159
|5,7504
|% -0,19
|
|Riyal
|1,5119
|1,5195
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.470
|1.470
|-2,88
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|1.784
|1.811
|-7,00
|
|Tam
|1.776
|1.820
|-6,78
|
|Yarım
|858
|881
|-3,27
|
|Çeyrek
|431
|440
|-1,64
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,10
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|62,24
|62,24
|-0,16
|