Yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında 318,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 318,5 milyon dolarlık hisse senedi sattı
24.10.2019 14:51
Son güncelleme : 24.10.2019 14:51
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Ekim haftasında net 318,5 milyon dolarlık hisse senedi, 641,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,8 milyon dolarlık Şirket
Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Ekim ile biten haftada 28 milyar 831,9 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 28 milyar 175,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 15 milyar 84,4 milyon dolardan 14 milyar 126,1 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,8 milyon dolarlık satışla 403,2 milyon dolardan 399,4 milyon dolara düştü.
14:35101.162
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.376,37
|Açılış
|: 100.447
|
|Önceki Kapanış
|: 99.785
|
101.239
En Düşük
100.384
14:355,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0357
|Açılış
|: 5,7580
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7640
|
5,7728
En Düşük
5,7300
14:356,4255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4050
|
6,4281
En Düşük
6,3791
14:35276,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,92
|Açılış
|: 276,00
|
|Önceki Kapanış
|: 275,09
|
276,62
En Düşük
274,63
BIST En Aktif Hisseler
|BOYP
|12,36
|206.951
|% 20,00
|
|GYHOL
|5,65
|6.326.254
|% 19,96
|
|IHEVA
|1,99
|27.462.859
|% 19,88
|
|GEDIK
|5,01
|5.678.613
|% 15,97
|
|RALYH
|6,80
|15.542
|% 12,03
|
|EGCYH
|0,10
|4.377
|% -9,09
|
|EGCYO
|0,13
|2.861
|% -7,14
|
|TKURU
|11,69
|1.337.338
|% -5,04
|
|UZERB
|1,11
|1.219
|% -4,31
|
|MMCAS
|0,90
|5.891
|% -4,26
|
|THYAO
|12,04
|776.333.469
|% 1,18
|
|GARAN
|9,84
|446.677.072
|% 2,50
|
|AKBNK
|7,34
|407.448.472
|% 1,94
|
|ASELS
|18,39
|246.862.974
|% 1,27
|
|KRDMD
|2,26
|183.642.638
|% 0,44
|
|KRDMD
|2,26
|183.642.638
|% 0,44
|
|CEMAS
|1,22
|97.286.636
|% 9,91
|
|ISFIN
|2,43
|175.263.078
|% 4,29
|
|IHYAY
|0,92
|66.982.940
|% 6,98
|
|EKGYO
|1,27
|88.925.565
|% 3,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4034
|7,4405
|% 0,26
|
|Frank
|5,7905
|5,8254
|% 0,46
|
|Riyal
|1,5307
|1,5384
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.491
|1.491
|-1,22
|
|Altın Gr.
|276
|276
|0,92
|
|Cumhuriyet
|1.831
|1.859
|-4,00
|
|Tam
|1.821
|1.866
|-7,82
|
|Yarım
|880
|903
|-3,78
|
|Çeyrek
|441
|451
|-1,89
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,55
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,25
|3,25
|0,01
|
|B. Petrol
|61,20
|61,20
|0,03
|
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