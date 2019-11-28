Yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Kasım haftasında 56,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 56,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı
28.11.2019 15:06
Son güncelleme : 28.11.2019 15:06
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 22 Kasım haftasında net 56,6 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 12,3 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 3,6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 15 Kasım ile biten haftada 30 milyar 921,7 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 906,6 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 771,3 milyon dolardan 15 milyar 979,9 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 3,6 milyon dolarlık satışla 380,5 milyon dolardan 376,9 milyon dolara indi.
14:50106.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 1.019,92
|Açılış
|: 106.085
|
|Önceki Kapanış
|: 105.844
|
106.887
En Düşük
106.016
14:505,7672
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0110
|Açılış
|: 5,7590
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7670
|
5,7839
En Düşük
5,7608
14:506,3514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0053
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3420
|
6,3721
En Düşük
6,3454
14:50269,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,49
|Açılış
|: 269,88
|
|Önceki Kapanış
|: 270,31
|
271,04
En Düşük
269,83
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|33,72
|206.548
|% 20,00
|
|ALCAR
|49,40
|6.753.246
|% 16,24
|
|SMART
|5,44
|154.212.409
|% 15,74
|
|UTPYA
|4,71
|43.791.767
|% 15,16
|
|QNBFL
|55,50
|2.330.335
|% 14,95
|
|SERVE
|1,51
|25.832
|% -9,58
|
|COSMO
|1,41
|3.011
|% -9,03
|
|OLMIP
|7,10
|514.276
|% -7,67
|
|BASCM
|2,32
|4.643
|% -5,31
|
|UMPAS
|0,47
|5.655
|% -4,08
|
|THYAO
|13,66
|620.533.399
|% 0,66
|
|ASELS
|18,74
|264.430.236
|% 0,54
|
|PETKM
|3,62
|253.678.435
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,35
|161.966.832
|% 0,86
|
|SMART
|5,44
|154.212.409
|% 15,74
|
|PETKM
|3,62
|253.678.435
|% 0,56
|
|KRDMD
|2,35
|161.966.832
|% 0,86
|
|EKGYO
|1,48
|84.652.000
|% 0,68
|
|THYAO
|13,66
|620.533.399
|% 0,66
|
|TRKCM
|3,26
|115.780.453
|% 2,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4268
|7,4640
|% -0,11
|
|Frank
|5,7462
|5,7809
|% -0,21
|
|Riyal
|1,5325
|1,5402
|% -0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|1,67
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,31
|
|Cumhuriyet
|1.791
|1.818
|-1,00
|
|Tam
|1.782
|1.827
|-1,61
|
|Yarım
|861
|884
|-0,78
|
|Çeyrek
|432
|442
|-0,38
|
|Gümüş.Ons
|16,97
|16,99
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,15
|3,15
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,96
|62,96
|-0,05
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