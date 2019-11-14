Yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında 61,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 61,2 milyon dolarlık hisse senedi aldı
14.11.2019 14:58
Son güncelleme : 14.11.2019 14:58
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 8 Kasım haftasında net 61,2 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 113,2 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi ve 6 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 1 Kasım ile biten haftada 29 milyar 18,5 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 30 milyar 418,7 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 698,2 milyon dolardan 15 milyar 665,7 milyon dolara geriledi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 6 milyon dolarlık satışla 389,8 milyon dolardan 383,8 milyon dolara indi.
14:42104.208
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -620,49
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
103.563
14:425,7594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0216
|Açılış
|: 5,7610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7530
|
5,7800
En Düşük
5,7327
14:426,3352
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3698
En Düşük
6,3101
14:42272,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 2,00
|Açılış
|: 272,10
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
273,15
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,67
|87.320.670
|% 19,20
|
|KLNMA
|38,56
|16.160.564
|% 14,97
|
|FLAP
|3,44
|79.628.573
|% 10,97
|
|PINSU
|2,26
|21.091.311
|% 10,78
|
|RYGYO
|2,27
|6.314.050
|% 9,66
|
|METAL
|0,91
|67.553
|% -9,00
|
|MERIT
|14,38
|6.301
|% -6,74
|
|AYEN
|2,87
|17.148.900
|% -5,90
|
|SMART
|3,25
|15.429.799
|% -5,80
|
|PKENT
|109,50
|136.563
|% -5,52
|
|THYAO
|13,73
|2.130.225.021
|% 0,29
|
|ASELS
|19,08
|333.916.105
|% -1,04
|
|PGSUS
|75,50
|317.467.736
|% -0,66
|
|GARAN
|9,80
|278.096.030
|% -1,51
|
|HALKB
|5,79
|237.518.362
|% -2,53
|
|THYAO
|13,73
|2.130.225.021
|% 0,29
|
|KRDMD
|2,32
|215.949.503
|% -2,11
|
|EKGYO
|1,29
|83.086.511
|% -0,77
|
|ISFIN
|2,72
|174.341.935
|% 1,87
|
|PETKM
|3,66
|207.052.591
|% -0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3769
|7,4139
|% 0,31
|
|Frank
|5,8019
|5,8368
|% 0,40
|
|Riyal
|1,5314
|1,5391
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.468
|1.468
|3,94
|
|Altın Gr.
|272
|272
|2,22
|
|Cumhuriyet
|1.807
|1.834
|7,00
|
|Tam
|1.799
|1.844
|10,02
|
|Yarım
|869
|892
|4,85
|
|Çeyrek
|436
|446
|2,42
|
|Gümüş.Ons
|17,04
|17,07
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|0,04
|
|B. Petrol
|63,12
|63,12
|0,75
|
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