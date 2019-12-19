Yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında 79,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 79,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı
19.12.2019 14:55
Son güncelleme : 19.12.2019 14:55
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 13 Aralık haftasında net 79,3 milyon dolarlık hisse senedi ve 4,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı, 170,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 6 Aralık ile biten haftada 32 milyar 10,1 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 32 milyar 272,8 milyon dolara yükseldi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 872,6 milyon dolardan 15 milyar 888,6 milyon dolara çıktı.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 4,2 milyon dolarlık satışla 410 milyon dolardan 405,8 milyon dolara geriledi.
14:39110.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 85,89
|Açılış
|: 110.853
|
|Önceki Kapanış
|: 110.575
|
111.274
En Düşük
110.584
14:395,9390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0127
|Açılış
|: 5,9360
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9140
|
5,9424
En Düşük
5,9006
14:396,6136
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0224
|Açılış
|: 6,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5680
|
6,6207
En Düşük
6,5795
14:39281,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,24
|Açılış
|: 281,49
|
|Önceki Kapanış
|: 281,25
|
282,00
En Düşük
280,12
BIST En Aktif Hisseler
|AKFGY
|4,45
|18.988.661
|% 10,70
|
|KRSTL
|1,71
|261.468.447
|% 10,32
|
|HALKS
|2,20
|434.991
|% 10,00
|
|PSDTC
|8,71
|3.380.761
|% 7,93
|
|PSDTC
|8,71
|3.380.761
|% 7,93
|
|MAALT
|56,15
|1.307.608
|% -6,42
|
|KSTUR
|25,50
|62.373
|% -5,56
|
|IEYHO
|0,59
|58.434.667
|% -4,84
|
|SELGD
|2,09
|54.303
|% -4,13
|
|DOKTA
|38,50
|25.911
|% -3,75
|
|THYAO
|13,78
|443.147.710
|% 0,29
|
|KRSTL
|1,71
|261.468.447
|% 10,32
|
|VESTL
|13,46
|254.450.008
|% 4,02
|
|SISE
|5,17
|175.659.909
|% 1,17
|
|KRDMD
|2,54
|170.116.802
|% 2,01
|
|KRSTL
|1,71
|261.468.447
|% 10,32
|
|IEYHO
|0,59
|58.434.667
|% -4,84
|
|KRDMD
|2,54
|170.116.802
|% 2,01
|
|SISE
|5,17
|175.659.909
|% 1,17
|
|ODAS
|2,26
|75.746.066
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7498
|7,7887
|% 0,24
|
|Frank
|6,0314
|6,0677
|% 0,14
|
|Riyal
|1,5784
|1,5863
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.474
|1.475
|-1,54
|
|Altın Gr.
|281
|281
|0,22
|
|Cumhuriyet
|1.865
|1.894
|10,00
|
|Tam
|1.855
|1.902
|7,05
|
|Yarım
|897
|920
|3,41
|
|Çeyrek
|450
|460
|1,71
|
|Gümüş.Ons
|16,92
|16,96
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,23
|3,24
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,25
|66,25
|0,08
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