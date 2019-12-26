Yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında 79,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı.
Yabancılar 79,6 milyon dolarlık hisse senedi aldı
26.12.2019 14:52
Son güncelleme : 26.12.2019 14:52
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 20 Aralık haftasında net 79,6 milyon dolarlık hisse senedi ve 108,1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi aldı, 27,3 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 13 Aralık ile biten haftada 32 milyar 272,8 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 664,4 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 15 milyar 888,6 milyon dolardan 15 milyar 581,3 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 27,3 milyon dolarlık satışla 405,8 milyon dolardan 378,5 milyon dolara geriledi.
14:37114.377
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 1.047,33
|Açılış
|: 113.514
|
|Önceki Kapanış
|: 113.329
|
114.535
En Düşük
113.514
14:375,9404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0003
|Açılış
|: 5,9320
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9340
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5,9442
En Düşük
5,9330
14:376,5935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0028
|Açılış
|: 6,5690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5730
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6,5988
En Düşük
6,5743
14:37287,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,79
|Açılış
|: 287,32
|
|Önceki Kapanış
|: 286,53
|
287,55
En Düşük
285,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|43,24
|14.761.273
|% 15,00
|
|QNBFL
|128,30
|1.161.767
|% 14,96
|
|INFO
|6,08
|54.866
|% 14,93
|
|SMART
|10,86
|131.942.488
|% 14,80
|
|BRYAT
|67,70
|24.485.022
|% 13,40
|
|GLBMD
|1,89
|693.523
|% -11,27
|
|EKIZ
|0,56
|28.582
|% -8,20
|
|YBTAS
|2.685,00
|21.480
|% -5,69
|
|IHLAS
|0,85
|92.107.257
|% -5,56
|
|MTRYO
|7,00
|159.410
|% -5,41
|
|ISFIN
|3,84
|557.130.554
|% 9,40
|
|ASELS
|19,85
|332.254.608
|% 0,76
|
|THYAO
|14,03
|288.528.848
|% 0,43
|
|SISE
|5,37
|243.266.397
|% 0,00
|
|TUPRS
|128,50
|181.771.531
|% 1,82
|
|ISFIN
|3,84
|557.130.554
|% 9,40
|
|IHLAS
|0,85
|92.107.257
|% -5,56
|
|IHLGM
|1,11
|91.078.456
|% -1,77
|
|ODAS
|2,17
|146.088.875
|% 4,83
|
|EKGYO
|1,45
|79.429.713
|% 1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6769
|7,7154
|% 0,08
|
|Frank
|6,0269
|6,0632
|% -0,09
|
|Riyal
|1,5781
|1,5861
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.505
|1.505
|5,50
|
|Altın Gr.
|287
|287
|0,86
|
|Cumhuriyet
|1.901
|1.930
|4,00
|
|Tam
|1.892
|1.939
|5,79
|
|Yarım
|914
|938
|2,80
|
|Çeyrek
|459
|469
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|17,93
|17,96
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
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|B. Petrol
|67,49
|67,49
|0,29
|
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