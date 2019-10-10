Yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ekim haftasında 9,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Yabancılar 9,4 milyon dolarlık hisse senedi sattı
10.10.2019 14:56
Son güncelleme : 10.10.2019 14:56
AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB) tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 4 Ekim haftasında net 9,4 milyon dolarlık hisse senedi, 148,4 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 16,7 milyon dolarlık Şirket
Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Eylül ile biten haftada 31 milyar 589,1 milyon dolar
olan hisse senedi stoku, geçen hafta 31 milyar 238 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 16 milyar 149,4 milyon dolardan 16 milyar 86,4 milyon dolara indi.
Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 16,7 milyon dolarlık satışla 452,5 milyon dolardan 435,8 milyon dolara düştü.
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