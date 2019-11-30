GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yapı Kredi`de yeni dönem!

30.11.2019 09:54

Son güncelleme : 30.11.2019 09:54
Yapı Kredi’de yeni dönem başlıyor. UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.



İşlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi’deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu’nun %50 - %50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi’nin %81,90 hissesi Koç Finansal Hizmetler’e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu; Yapı Kredi sermayesinin %9,04’üne doğrudan, %40,95’ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak. UniCredit ise Yapı Kredi sermayesinde doğrudan %31,93 pay sahibi olurken, Yapı Kredi’nin kalan %18,08 oranındaki hisseleri Borsa İstanbul’da işlem görmeye devam edecek. İşlemlerin düzenleyici otoritelerden gerekli onayların alınmasını takiben 2020’nin ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

Ali Koç: “Yapı Kredi yeni dönemde güçlenerek büyümeye devam edecek”

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yapı Kredi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç, yeni dönemin tüm taraflar için hayırlı olmasını dilerken, “Ülkemizin en büyük 3’üncü özel bankası olan Yapı Kredi, sağlam bilanço yapısı, yenilikçi, sınır tanımayan hizmet anlayışı ve marka gücüyle potansiyelini her geçen gün artırıyor. UniCredit ile 2002’de KoçBank ile başlayan, 2005’ten bu yana ise Yapı Kredi ile devam eden ortaklığımız bankamızın gelişimine önemli katkı sağladı. Bilindiği üzere UniCredit bir süredir portföyünü sadeleştirme ve kaynak dağılımını optimize etme stratejisi yürütüyor. Koç Topluluğu olarak Bankamız için hedeflerimizi büyüttüğümüz bir dönemdeyiz. Her iki tarafın kendi stratejik iş hedefleri ve amaçları doğrultusunda ortaklığımızı yeniden yapılandırma kararı aldık. 17 yıldır yürüttüğümüz uyumlu iş birliği için UniCredit’e teşekkür ederim. Ülkemizin ekonomisine ve bankacılık sektörüne olan inancımızın büyük bir göstergesi olarak, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Yapı Kredi’de en büyük pay sahibi Koç Topluluğu olacak. Yapı Kredi için yeni bir dönemin başlangıcına şahitlik ediyoruz. Bankamız yeni dönemde güçlenerek büyüyecek. Yolumuza daha da iddialı devam ederken, Ülkemiz ekonomisine sağladığımız katkıyı ve yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz” dedi.
 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05106.904
Değişim :  -0,21% |  -222,50
Açılış :  107.300  
Önceki Kapanış :  107.126  
En Yüksek
107.670 En Düşük
106.564
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHLAS 0,78 123.246.915 % 20,00  
AVTUR 1,87 37.526.520 % 19,11  
BJKAS 2,91 305.758.555 % 15,48  
BSOKE 1,36 175.638.397 % 15,25  
MTRYO 2,99 627.405 % 15,00  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,4131 7,4503 % -0,02  
Frank 5,7264 5,7609 % -0,27  
Riyal 1,5286 1,5363 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.466 1.467 8,14  
Altın Gr. 271 271 1,02  
Cumhuriyet 1.787 1.814 -3,00  
Tam 1.779 1.823 -3,73  
Yarım 860 882 -1,80  
Çeyrek 431 441 -0,90  
Gümüş.Ons 16,99 17,05 0,11  
Gümüş Gr. 3,14 3,15 0,01  
B. Petrol 60,75 60,75 -2,53  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru