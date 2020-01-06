GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Yaş meyve ve sebze ihracatı 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı

06.01.2020 14:13

Son güncelleme : 06.01.2020 14:13
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Nejdat Sin, 2019 yılında Türkiye’nin yaş meyve sebze ihracatının 2 milyar 260 milyon dolara ulaştığını bildirdi.



AA

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim  Kurulu Başkanı Nejdat Sin, yazılı açıklamasında, yaş meyve ve sebze sektörünün, ihracatıyla  milli ekonomiye net döviz girdisi sağladığını belirterek, yıllık narenciye  ihracatının 755,7 milyon dolar, taze meyve ihracatının 845,46 milyon dolar, taze  sebze ihracatının 644,16 milyon dolar, çay ihracatının da yaklaşık 15 milyon  dolar gelir getirdiğini vurguladı.

En fazla ihracat Rusya'ya yapıldı

En çok ihraç edilen ürünün mandarin olduğunu aktaran Sin, "Ülke olarak  2019’da 758 bin 160 ton mandarin ihraç edip, 347,33 milyon dolar döviz kazandık.  En çok ihraç ettiğimiz ikinci ürün ise 304,5 milyon dolar ile domates oldu.  Limon, 244,8 milyon dolar ile üçüncü sırada yer aldı." ifadesini kullandı.

Sin, en çok ihracatın Rusya'ya yapıldığına belirterek, bu ülkeye  yapılan satışların yüzde 13 artarak 746,3 milyon dolara ulaştığını ifade etti.

Rusya'yı yüzde 5 artış ve 215 milyon dolarlık gelirle Almanya'nın  izlediğini kaydeden Sin, 2019’da en dikkati çeken ihracat artış oranının yüzde  317 ile Hindistan’da yaşandığını, bu ülkeye bir yılda toplam 37,5 milyon dolarlık  yaş meyve sebze ihraç ettiklerini bildirdi.

Sin, Akdeniz İhracatçı Birliklerinin (AKİB) 2019 yılında 1 milyar 94  milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğinin altını çizdi.

Bölgede en çok ihracat yapan illerin Mersin ve Hatay olduğunu ifade  eden Sin, "Çiftçilerimizin özenle yetiştirdiği yaş meyve sebze ürünlerinin  kalitesini dünyaya göstermek, sektörümüzün pazar payını artırmak ve global  gelişmeleri takip etmek üzere AKİB olarak sektörün üç büyük küresel fuarına milli  katılım sağladık." değerlendirmesinde bulundu. Sin, 2020 yılında da sektördeki politikaların belirlenmesi ve  geliştirilmesi için yoğun bir şekilde çalışacaklarını belirtti. 





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
13:57111.949
Değişim :  -1,53% |  -1.734,56
Açılış :  112.532  
Önceki Kapanış :  113.684  
En Yüksek
112.973 En Düşük
111.612
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BALAT 1,63 924.694 % 9,40  
FONET 7,57 23.271.243 % 6,32  
ARTI 0,94 164.772 % 5,62  
KOZAL 80,30 180.947.999 % 5,24  
SRVGY 9,44 1.570.541 % 3,06  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8372 7,8765 % 0,64  
Frank 6,1403 6,1773 % 0,32  
Riyal 1,5878 1,5957 % 0,01  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.577 1.577 28,18  
Altın Gr. 303 303 5,32  
Cumhuriyet 2.009 2.040 32,00  
Tam 2.001 2.050 32,56  
Yarım 967 992 15,76  
Çeyrek 485 496 7,87  
Gümüş.Ons 18,38 18,42 0,37  
Gümüş Gr. 3,53 3,54 0,07  
B. Petrol 69,53 69,53 0,93  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru