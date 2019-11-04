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`Yastıkaltı`ndan ekonomiye rekor katkı

04.11.2019 13:19

Son güncelleme : 04.11.2019 13:19
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından, yastıkaltında bulunan altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan altına dayalı tahvil ihracında rekor geldi. Bu yıl 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirildi.



AA

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, finansman araçlarının çeşitlendirilmesi, sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla Hazine  ve Maliye Bakanlığı'nca 2017 yılının ekim ayından itibaren altın tahvili ve altına  dayalı kira sertifikası ihracı başlatıldı.

Bireysel yatırımcılara yönelik Ekim 2017 döneminde yaklaşık 2,5 ton,  Nisan 2018'de 1,9 ton, geçen yılın eylül-ekim talep toplama döneminde 2,1 ton altına dayalı senet ihracı yapıldı.

Söz konusu ihraç süreci geçen yılın aralık ayında başlayan ve bu yılın  şubat ayına kadar devam eden talep toplama dönemi sonunda 1,1 ton altın karşılığı senet ihraçlarıyla devam etti. Altın ihraçları, bireysel tasarruflar açısından  güvenilir bir yatırım imkanı sağladı.

AVANTAJLI FİNANSMAN

Bu yıl bireysellerin yanında kurumsal yatırımcılara yönelik de altına  dayalı senet ihraçlarına başlandı. Bu kapsamda şubat, haziran, eylül, ekim ve  kasım aylarında ihraçlar gerçekleştirildi. Kurumsal yatırımcılara ihraçlar  şubatta 26,1 ton, haziranda 8 ton, eylülde 20,8 ton, ekimde 15,6 ton ve kasımda  10,3 ton oldu.

Bu sayede piyasadaki Türk lirası likidite koşullarını olumsuz  etkilemeden finansman imkanı sağlandı. İhraçlarda Hazine finansmanı oldukça  önemli ve etkin bir kaynak haline geldi.

FAİZ DE DÜŞTÜ

Bu ay ki son ihraçta ilk kez 995/1000 saflıktaki 1 kilogramlık külçe  olanlar dışındaki farklı ağırlıkta saflık derecesi bulunan altınlar da kabul  edilerek, altın ihraçlarının kapsamı en geniş boyuta taşındı.

Bununla birlikte, altın ihraçlarında 2017 yılında yüzde 2,4 düzeyinde  olan yıllık kupon ve kira oranları, bu yıl yapılan son ihraçta yüzde 1,5  seviyelerine kadar geriledi ve böylelikle borçlanma koşullarının  iyileştirilmesine katkıda bulunuldu.




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