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Yatırımcıya `güven` verecek kanun geliyor

05.11.2019 11:22

Son güncelleme : 05.11.2019 11:23
Türkiye`nin uluslararası yatırımlar açısından cazip hale gelmesi için yatırımcı güvenini pekiştirecek, aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme çalışması yürütülecek.



AA

AA muhabirinin 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, ithalata bağımlılığın azaltılması, ihracat artışının sağlanması, cari işlemler açığının azaltılması ve yabancı sermaye yatırımlarının katkısıyla ödemeler dengesinin iyileştirilmesi temel amaçlar olarak belirlendi.

Bu amaca ulaşılması için ihracat desteklerini kapsayan mevzuat,  yapılacak etki analizleri sonucunda düzenli aralıklarla etkinleştirilecek. Günün  koşullarına uygun olmayan desteklere son verilirken, ihtiyaç duyulan yeni destek  araçları geliştirilecek. İhracat destekleri, kullanım oranı ve talep edilme  düzeyine göre ele alınacak, bu destekler ayrılan bütçe  büyüklüğüne göre  önceliklendirilecek.

Helal Akreditasyon Kurumunun kurumsal kapasitesi güçlendirilecek ve kurumun akreditasyon faaliyetlerine başlamasına yönelik altyapı oluşturulacak.  Helal ürünler alanında ihracat yapan firmalara yönelik destek mekanizmaları geliştirilecek.

YERLİ MALI ATAĞI

Yerli ürün tüketimi özendirilerek yerli malının görünürlüğü ve bu  konudaki farkındalık artırılacak. Yeni yapılacak tüketici profili araştırmasıyla  yerli ürün tercih eden tüketicilerin oranı, tercih etme ve etmeme nedenleri  saptanacak ve buna göre yeni çalışma programı belirlenecek. Yerli ürünlerin  tüketimini özendirmek amacıyla afiş basılarak fiziki ortamda dağıtılacak ve  sosyal medyada tanıtılacak. Tüketiciye yönelik soru-cevap formatında hazırlanacak  televizyon programının yapım altyapısı oluşturulacak.

İthalatın yerli üretim üzerinden neden olduğu zarar ve tehditlere  karşı uluslararası yükümlülükler çerçevesinde yerli üretimin korunması  sağlanacak. Dünya Ticaret Örgütü kısıtları ve mevcut mevzuat taranarak ithal  ağırlığı yüksek sektörlerde yerli üretimi koruyacak mekanizmalara ilişkin mevzuat  çalışmaları yapılacak.

Türk ihraç ürünlerinin üretim standardizasyonunun sertifikasyonunda  milli kurumların uluslararasılaştırılması için çalışma yürütülecek. Bu kapsamda,  2021-2025 Uygunluk Değerlendirme Strateji Belgesi hazırlanacak.

TÜRK TARIM ÜRÜNLERİNE İMAJ ÇALIŞMASI

Ticari kalite denetimlerinin etkin şekilde yürütülmesiyle tarım ürünlerinin ihraç pazarlarındaki kaliteli imajı korunacak ve uluslararası kalite  standartlarının karşılaştırılması sağlanacak. Türk tarım ürünlerinin uluslararası piyasalardaki imajını iyileştirip muhafaza etmek amacıyla konjonktürel gelişmeler  dikkate alınarak, denetim sıklıkları değiştirilecek ve daha etkin kontrol yapılacak.

Yurt dışında gerçekleştirilen ticari heyetlere katılan firmaların  bilgileri ile temas kurulan yabancı firma bilgilerini içeren veri tabanı  kurulacak ve düzenli aralıklarla güncellenecek.

Ülke tanıtımı ve Türkiye markası için kullanılan fon ve kaynakların  daha etkin kullanılması için farklı kurum ve kuruluşlarca harcanan kaynaklar  konsolide edilerek yeni bir tanıtım stratejisi belirlenecek. Bu kapsamda, ihraç  ürünleri tanıtımına ilişkin ürün ve ülke hedefleri güncellenecek, yerinde pazar  araştırmaları yapılacak, "Discover the Potential" logolu Türkiye markası  güncellenecek.

YENİ STA'LAR YOLDA

Ticaretin geliştirilmesi için yeni serbest ticaret anlaşmaları  müzakere edilecek ve eski anlaşmaların kapsamı genişletilecek. Bu kapsamda  Türkiye ve Japonya arasındaki anlaşmanın müzakereleri tamamlanacak ve anlaşmanın  2020'nin sonunda imzalanması sağlanacak. Türkiye ve Tayland arasındaki serbest  ticaret anlaşmasının müzakereleri de gelecek yıl boyunca sürecek.

Türkiye'de uluslararası standartlarla uyumlu bir yatırım ve iş yapma  ortamı geliştirilmesi sağlanacak. Bu çerçevede, özel sektör yatırımını  kolaylaştıracak temel bir düzenlemenin yanı sıra yatırımcı güvenini pekiştirecek,  aleyhe hükümlerin geçmişe yürümezliğini garanti altına alacak, yatırımların  hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat yenileme  çalışması yürütülecek.

Yatırımlara ilişkin her türlü bürokratik işlemin kamu idaresi  tarafından tek bir muhatap üzerinden daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacak  düzenleme yapılacak. Yatırımlara yönelik izin, onay ve ruhsat süreçlerinin hızlı  ve düşük maliyetli olması için "Yatırım Bilgi Sistemi" adıyla bir proje  yürütülecek.

İmalat sanayisinde yüksek katma değer yaratan yatırımların ülkeye  çekilmesi için aktif tanıtım, müzakere ve özelleştirilmiş teşvik mekanizmaları  hayata geçirilecek. Bu kapsamda bir Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım  Stratejsi oluşturulacak. Bu stratejiyle aktif tanıtım faaliyetleri planlanacak.

Yabancılara gayrimenkul satışlarıyla ilgili tanıtım faaliyetleri  artırılacak. Bu amaçla geliştirilen Yabancı Bilgi Portalı'nın tanıtımı ve  içeriklerinin 6 dile çıkarılması çalışmaları yapılacak. Yabancıların Türkiye'de  taşınmaz edinmesini kolaylaştırmak için 10 ülkede 12 tapu temsilciliği açılması  ve gerekli personelin temini sağlanacak.




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