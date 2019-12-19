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Yatırımları katlayacak düzenleme geliyor

19.12.2019 11:46

Son güncelleme : 19.12.2019 11:46
Türkiye`de özel sektör yatırımlarının önünün açılması, bu yatırımlara yönelik hukuki güvencenin artırılması ve kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısıyla oluşturulması için mevzuat düzenlemesi hazırlığı yapılıyor.



AA

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi koordinasyonunda, özel sektör yatırımcı güvenini pekiştirecek ve yatırımların hızlanmasının önündeki engelleri kaldıracak kapsamlı bir mevzuat düzenlemesi için çalışma yürütülüyor.

11. Kalkınma Planı'nda da özel yatırımlara ilişkin çerçeve bir hukuki  düzenleme yapılacağı hedefi yer almıştı. Aynı konu 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı  Yıllık Programı'nda ve Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu (YOİKK)  Eylem Planı'nda da bulunuyor. Bu düzenlemeyle, öngörülebilirlik güçlendirilecek,  hukuki güvence artırılacak, kamu düzenlemelerinin ilgili tarafların katkısı  alınarak oluşturulması ve uygulanması sağlanacak. Böylece yatırımların önünün  daha da açılması planlanıyor.

Mevcut durumda, yatırımcı idareyle bir ihtilaf yaşıyorsa idarenin dava  edilmesi gerekiyor. Bu da hem zaman hem maliyet açısından işi zorlaştırıyor.  Hayata geçirilmesi planlanan "yatırım ombudsmanlığı" uygulamasıyla yatırımcının  konuyu öncelikle yatırım ombudsmanına götürebilmesine imkan sağlanacak. Böylece,  konunun hızlı ve ekonomik şekilde çözüme kavuşturulması mümkün olacak.

YATIRIM KOORDİNASYON BİRİMLERİ GELİYOR

Yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi işlemleri sonuçlandırma  süreleri, ilgili idare tarafından önceden belirlenecek ve ilan edilecek.  Öngörülen süreden sapma olması halinde belirlenen yeni süre, gerekçesiyle  birlikte gecikmeksizin yatırımcıya bildirilecek. Mevzuat değişikliklerinin  e-Devlet entegrasyonuyla bir internet portalı üzerinden kamuoyunun görüşüne  sunulması ve mümkün olan hallerde mevzuatın uygulamaya konulması için bir geçiş  süreci öngörülmesi sağlanacak.

İlgili bakanlıklarda yatırımlara ilişkin izin, lisans, ruhsat gibi  işlemlere dair başvuruları alacak ve bu süreçleri koordine edecek, yatırımcı  taleplerini değerlendirecek ve çözüm önerileri geliştirecek, Cumhurbaşkanlığı  Yatırım Ofisi ile temas sağlayacak "yatırım koordinasyon birimleri"  oluşturulacak. Bu birimler, yerelde de kalkınma ajanslarıyla iş birliği yapacak.




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