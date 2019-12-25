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Yeni asgari ücrette sona doğru

25.12.2019 09:57

Son güncelleme : 25.12.2019 09:57
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu`nun dördüncü toplantısının yarın saat 14.00`te yapılacağını bildirdi.



AA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Toplantılarının ilkini 2 Aralık'ta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında, ikincisini 10 Aralık'ta Türk-İş'te, üçüncüsünü 17 Aralık'ta Türkiye  İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) yapan komisyon, dördüncü toplantı  için yine Bakanlıkta toplanacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk  başkanlığındaki toplantıda, işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç,  işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık edecek.

Toplantıda, 2020 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının Bakan  Selçuk tarafından açıklanması bekleniyor.

GÖZLER HÜKÜMETTİN ATACAĞI ADIMDA

Son görüşme öncesi, hükümet, işçi ve işveren tarafından gelen  açıklamalar, dikkatleri yeni asgari ücret rakamına çevirdi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl asgari ücret sürecini Hak-İş ve  DİSK ile iletişim halinde yürüten Türk-İş'in, bir kişinin yaşam maliyeti olarak  belirlenen 2 bin 578 liranın altındaki bir rakamı konuşmama ısrarı sürüyor.

Asgari ücret desteğinin 2020'de 200 liraya yükseltilip tüm işletmeleri  eşit kapsayacak şekilde devam etmesi, yüzde 2 olan İşsizlik Sigortası İşveren  Payı'nın 2020'de alınmaması gibi talepleri bulunan TİSK, asgari ücrette  dengelerin gözetilmesini istiyor.

TİSK, geride kalan görüşmelerde kamuoyuna bir rakam telaffuz etmemekle  birlikte, Türk-İş'in 2 bin 578 liralık rakamını yüksek buluyor.

Bu süreçte, işçi ve işveren tarafı kadar hükümetin tutumu da ayrı bir  merak uyandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya temaslarının  ardından asgari ücretle ilgili "Bakalım, son geldikleri nokta nedir, onu da bir  kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız."  açıklaması asgari ücret görüşmelerini yeni bir boyuta taşıdı.

ÖNCEKİ TOPLANTILARDA NE OLMUŞTU?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki ilk toplantıda, Bakan  Zehra Zümrüt Selçuk, tarafların bakış açısını dikkate alarak ortak bir noktada  buluşmak istediklerini belirterek, "Komisyonda tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi  asgari ücretin tüm tarafların uzlaşısı ile tespit edilmesini canıgönülden  diliyorum." ifadesini kullanmış, işçi ve işveren temsilcileri de toplantıda görüş  ve taleplerini dile getirmişlerdi.

Türk-İş'in ev sahipliğindeki ikinci toplantıda ise Hazine ve Maliye  ile Ticaret Bakanlıkları ve TÜİK temsilcileri, ekonomik veri ve raporları sundu.

TİSK'te yapılan üçüncü toplantıda, TÜİK temsilcisi bir işçinin aylık  gıda harcama tutarını komisyona sundu. Söz konusu tutar, ağır statüdeki işlerde 2  bin 331 lira, orta statüdeki işlerde 2 bin 86 lira 80 kuruş, hafif statüdeki  işlerde bin 940 lira 70 kuruş olarak açıklandı.

KOMİSYON 15 KİŞİDEN OLUŞUYOR

Asgari ücret, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi  olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından  belirleniyor. Bu komisyonda, işveren tarafını TİSK, işçi tarafını ise en fazla  üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türk-İş temsil ediyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en  az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği  halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 20 LİRA

Halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 558 lira 40 kuruş olan  asgari ücret, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 20 lira 90 kuruş olarak  uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir  ve damga vergileri kesilmediğinden net 2 bin 174 lira 64 kuruş olarak  hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 6 lira 12  kuruş. Bunun 2 bin 558 lira 40 kuruşunu brüt asgari ücret, 396 lira 55 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 51 lira 17 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu  oluşturuyor.




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