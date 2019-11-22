Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, global ortamın belirsizliğin etkisi altında olduğunu, bu ortamda Avrupa`nın yeni bir politika karışımına ihtiyacı olduğunu söyledi.
`Yeni bir politika karışımına ihtiyacımız var`
22.11.2019 12:28
Son güncelleme : 22.11.2019 12:28
Euro Bölgesi'nin en önemli elementlerinden birinin mali politika olduğunu belirten Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, mali politika ve diğer poitikaların da yardımcı olmaları halinde ECB para
politikasının hedeflerini daha kısa sürede başaracağını vurguladı.
Avrupa Bankacılık Konferansı'nda konuşan ECB'nin yeni Başkanı Christine Lagarde, Euro
Bölgesi'nin yurt dışındaki zayıflığa karşı koyabilmesi için yurt içi talebi, daha büyük kamu yatırımı yoluyla güçlendirmesi gerektiğini söyledi.
Lagarde konuşmasında, "Yanıt, dünyanın ikinci büyük ekonomisini dünyaya açık ancak kendisine güvenen bir ülke haline getirmek, ekonomiyi Avrupa'nın yurt içi talepte yüksek oranlı büyüme potansiyelini serbest bırakmak" ifadelerini kullandı.
ECB Başkanı ayrıca, ECB'nin bir taraftan gevşek para politikasının yan etkilerini izlemeye devam ederken diğer taraftan ekonomiyi desteklemeye ve gelecekteki risklere yanıt vermeye devam edeceğini de vurguladı.
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