AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi" alınmasını hedefleyen, bazı vergi kanunlarında değişiklik içeren kanun teklifini TBMM Başkanlığı`na sunduklarını bildirdi.
Yeni vergi düzenlemesiyle ilgili açıklama
24.10.2019 13:05
Son güncelleme : 24.10.2019 13:05
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un sözlerinin satır başları şöyle:
"Konaklama vergisi ihdas etmiş olacağız. Yüzde 2'dir. Hasılat üzerinden alınacak. Bu yıl için 2020'de yüzde 1, 2021'de yüzde 2 olarak uygulanacak. 2020'nin Nisan ayı başında vergi
devreye girecektir. Konaklayanlardan alınacaktır. Öğrenci, diplomatlar vergiden istisna olacak.
Gelir vergisi üst dilimini yüzde 35’ten yüzde 40’a çıkarmayı teklif ediyoruz. 100 bin liranın üzerinde gelir elde edenler vergi verecektir.
Sporculara yönelik istisnayı kaldırıyoruz. 500 bin lira
gelir elde eden gerçek kişilerin kazançlarını beyan etme imkanı getiriyoruz."
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