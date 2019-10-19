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Yeni YEKA`lar küçük ölçekli olabilir

19.10.2019 11:25

Son güncelleme : 19.10.2019 11:32
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, ilk Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerinin mega projeler olarak ortaya çıktığını belirterek, "Bundan sonraki YEKA`ların rüzgar ve güneşte 50 ve 250 megavat gibi daha küçük montanlı olabileceğini düşünüyorum" dedi.



AA

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yıldırım, AA muhabirine rüzgar enerjisi sektöründe YEKA projelerinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bin megavat kapasiteli ilk rüzgar YEKA ihalesiyle küresel teknoloji sağlayıcı şirketlerin Türkiye rüzgar piyasasına girmesinin ve yatırım yapmasının  amaçlandığını ifade eden Yıldırım, bu kapsamda ilk aşamada mega projeler için ihaleye çıkılmasının uygun olduğunu aktardı.

Yıldırım, büyük ölçekli ihalelerin yenilenebilir enerji sektörünün gelişmesine katkı sağladığına dikkati çekerek, mini YEKA gibi küçük kapasiteli  projelerin ise finansal yükün paylaşımı açısından avantajlı olduğunu söyledi.

Türkiye'de rüzgar enerjisi sektörünün sanayileşme noktasında diğer elektrik üretim alanlarının önüne geçtiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Büyük kapasiteli ilk YEKA'lardan sonra gerçekleştirilecek YEKA  formatı daha küçük kapasiteli olabilir. Bundan sonraki YEKA'ların rüzgar ve  güneşte 50 ve 250 megavat gibi daha küçük montanlı olabileceğini düşünüyorum.  Küçük ölçekli yatırımcı da rüzgara ve güneşe yatırım yapmak istiyor. Dolayısıyla  onlara da proje geliştirebileceği, bu işten heyecan duyacağı ve mevcut iş  alanlarını çeşitlendirebileceği fırsatların verilmesi gerektiğini  düşünüyorum."

"İLAVE KURULU GÜCÜ 400 MEGAVATLARA DÜŞÜRMEYİZ"

Yıldırım, rüzgar enerjisi projeleri için Türkiye'de üretilen  parçaların yurt dışına da satıldığına işaret ederek, "Bugün Türkiye'de iki büyük  kanat imalatçısı var. O kanatların ham maddesi olan karbon elyaf ve cam elyaf  malzemeler Türkiye'de üretiliyor. Jeneratör, kule, ankraj demirleri Türkiyede  üretiliyor. Bu gibi firmalar bugün itibarıyla zaten yüzde 70-75 oranında dışarıya  çalışıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de rüzgar enerjisinde üretim ve kurulu güç anlamında büyük  kapasitelere ulaşıldığını belirten Yıldırım, sanayici ve parça üreticilerinin  ilave kurulu gücün her yıl bin 500 megavat olacağını öngördüklerini, her ne kadar  ihracat yapma kabiliyetleri olsa da yerel pazarın da kendi imalatlarını  desteklemesi gerektiğini söyledi.

Yıldırım, bu anlamda sürdürülebilirliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Söz konusu üreticilerin imalat kapasite planlamaları için baz senaryo oluşturmak adına Türkiye'deki lokal talebe ihtiyaçları var. Her zaman  Türkiye'deki pazarın canlı olması önemli. Burada öngörülebilirlik kadar hayati  bir şey yok. Bir sektörü el birliğiyle oluşturup ilave kurulu gücü yılda bin 500  megavata getirdikten 3-4 sene sonra, bunun 400 megavatlara düşmesine izin  veremeyiz. Biz buna sektör olarak 'hayır' diyoruz. Hep beraber sanayiyi  geliştirerek, yerli katkıyı artırarak bunu daha yukarı taşıma arayışında  olacağız."




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