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Yeni yılda yeni vergi uygulamaları

28.12.2019 11:24

Son güncelleme : 28.12.2019 11:24
Vergi tahsilat uygulamalarında, yeni yılla birlikte önemli değişiklikler gerçekleştirilecek.



AA

AA muhabirinin derlemelerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı değişiklikle, 1 Ocak'tan itibaren vergi, harç, ceza ve diğer alacaklar, vergi daireleri vezneleri haricinde, sadece kamu bankaları ve PTT vasıtasıyla tahsil edilecek, diğer bankalar tarafından nakit, hesaptan, çekle, banka kartı, havale ve EFT yoluyla tahsilat yapılmayacak.

Kredi kartıyla tahsil edilmesi uygun bulunan gelir vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezası, veraset ve intikal vergisi gibi borçların belirlenen kamu ve özel bankalar vasıtasıyla tahsiline devam edilecek.

VERGİDE E-BELGE DÖNEMİ BAŞLAYACAK

1 Ocak  ve sonrasındaki dönemlerde mükellef grupları ile sektörler itibarıyla e-belge uygulamalarına geçilmesi zorunlu olacak. Bazı mükellefler ise brüt satış hasılatlarına göre bu uygulamalara geçiş yapacak. Bu kapsamda, kağıt  ortamında verilen belgeler yerine e-fatura, e-arşiv fatura, e-irsaliye,  e-müstahsil makbuzu ve e-bilet gibi uygulamalara geçilecek.

BEYANNAMELER BİRLEŞİYOR

Uzun süredir uygulaması ertelenen muhtasar ve aylık prim hizmet  beyannamelerinin birleşmesi uygulaması da 1 Ocak 2020'den itibaren başlayacak. Böylece Gelir İdaresi Başkanlığına verilmesi gereken muhtasar beyanname ile  Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin  birleştirilmesi ve tek beyanname verilmesi sağlanacak.

VARLIK BARIŞI'NDA SÜRE DOLUYOR

Öte yandan Varlık Barışı uygulamasından yararlanmak için tanınan süre  de 31 Aralık'ta dolacak. Uygulamayla, yurt dışındaki para, altın döviz, menkul  kıymet  gibi varlıkların 31 Aralık'a kadar Türkiye'deki banka ve aracı kurumlara  bildirilmesi halinde, bu varlıkların serbestçe tasarruf edilmesi imkanı  tanınmıştı. Varlıklar bildirimin yapıldığı tarihten itibaren 3 ay içinde  Türkiye'ye getirilebiliyor.

Bazı yeni vergi düzenlemeleri de yeni yılda hayata geçecek.

Otel, motel, misafirhane, pansiyon tatil köyleri, kamping alanları Nisan 2020'den itibaren konaklama vergisine tabi tutulacak.

Gelir vergisi tarifesine yeni dilim eklenirken 500 bin liranın üzerinde elde edilen vergilerde gelir vergisi oranı yüzde 35 yerine yüzde 40  olarak uygulanacak. Böylece daha çok kazanandan daha çok vergi alınması hedefleniyor.

Değerli konut vergisinin yeniden düzenlenmesi beklenirken dijital hizmet sağlayıcıları tarafından sunulan her türlü reklam hizmetleri dijital  hizmet vergisine tabi olacak.

Ressam, heykeltıraş ve yazar gibi eser sahiplerine tanınan serbest  meslek kazançlarında istisna tutarı 500 bin lirayla sınırlı tutulacak. Yeni  dönemde spor hakemlerine ödenen ücretler vergiye tabi olacak. En üst liglerdeki  sporcu ücretlerinden yüzde 20 gelir vergisi kesintisi yapılacak.




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