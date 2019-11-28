Yenilenebilir enerji yatırımlarına teknik destek













AA

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre projeye, desteklerden faydalanmak isteyen belediyeler, üniversiteler, enstitüler, araştırma merkezleri, mesleki ve teknik liseler başvurabilecek.YEVDES kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği yatırımlarına yönelik eğitimler verilecek, çalışma ziyaretleri yapılacak, üniversitelere Ar-Ge desteği sağlanacak. Pilot projeler için tedarik dokümanları hazırlanarak, mühendislik desteği verilecek.Projeyle 800 kişiye eğitim verilmesini hedefleyen Bakanlık, 80 yenilenebilir enerji fizibilite çalışması, 80 enerji verimliliği etüdü gerçekleştirmeyi, 20 projeye mühendislik desteği sağlanmasını ve Ar-Ge projelerine destek verilmesini amaçlıyor.Söz konusu proje için başvurular "www.yevdes.org" internet sitesi üzerinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.